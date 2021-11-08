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Пропавшие в Каспийском море рыбаки нашлись

8 Ноября 2021 14:29
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Пропавшие в Каспийском море рыбаки нашлись

АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Пропавшие 3 ноября в Каспийском море рыбаки нашлись в Атырауской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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Как сообщили в пресс-службе департамента по ЧС Атырауской области, четверо рыбаков, вышедших в море 3 ноября и не вернувшихся домой, живы. Они сами вышли на связь по сотовому телефону и сообщили, что находятся в 50 километрах от берега в районе села Жанбай.

По их словам, они здоровы и в помощи не нуждаются.

Как ранее сообщалось , четверо рыбаков из Атырау пропали на Каспии. В поисках пропавших людей задействован вертолёт.

Департамент по чрезвычайным ситуациям Атырауской области предупреждает: при выходе на рыбалку необходимо проверить состояние своей лодки; рекомендуется взять спасательный жилет, не перегружать лодку; при падении в воду, плыть на мель, ухватившись за лодку; при ЧС звонить на номер «112».


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#Атырауская область   #Общество   #Каспийское море  
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Автор:

Виктор Сутягин

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