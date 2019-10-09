Пропавшего воспитанника Арысского детдома нашли в соседнем районе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Пропавшего без вести воспитанника детского дома полицейские нашли среди ночи в более чем в 130 км, в соседнем, Сарыагашском районе. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП Туркестанской области.

На пульт «102» дежурной части Арысского РОП обратились сотрудники детского дома и сообщили о том, что без вести пропал их 14-летний воспитанник. Подросток пропал примерно в 14:00, и воспитатели решили самостоятельно найти его, но потеряли время. После безуспешных поисков они обратились за помощью к полицейским.

Как только поступило сообщение, сотрудники Арысского РОП сразу же приступили к розыскным мероприятиям. На поиски пропавшего подростка ориентировали участковых инспекторов, оперуполномоченных и других сотрудников отдела полиции. Стражи порядка прочесали все близлежащие территории, однако это не принесло результатов. Ориентировку на пропавшего без вести направили во все городские и районные подразделения полиции области и активизировали розыскные мероприятия. Кроме того, полицейские установили и опросили родственников мальчика в надежде получить какую-либо информацию.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Арысского РОП нашли подростка около часа ночи в более, чем 130 км от Арыси, возле одной из точек общепита на дороге на территории соседнего, Сарыагашского района.

Полицейские доставили мальчика в отдел полиции, где психологи провели с ним разъяснительную беседу. Его здоровью ничего не угрожает. После чего найденного ребенка сотрудники полиции передали воспитателям детдома.

Как выяснили полицейские, причиной исчезновения подростка послужила ссора с одноклассником.

Обнаруживший пропавшего мальчика инспектор ювенальной полиции Арысского РОП, младший сержант полиции Азамат Жанибек после передачи ребенка воспитателям, на следующий день еще раз посетил подростка. Полицейский справился о самочувствии и здоровье 14-летнего мальчика, а также провел вместе с работниками детдома профилактические беседы.

«На должности нахожусь уже три месяца. До этого времени факта ухода детей без спроса не было. И чтобы это не повторилось, будем следить за их состоянием и проводить с детьми разъяснительные беседы», - сказал полицейский Ж. Азамат.