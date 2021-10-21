Пропавшего восьмилетнего мальчика ищут в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы пропал восьмилетний мальчик. Об этом сообщили волонтеры, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Одна из пользовательниц сети Facebook в группе «Защитим Алма-Ату/Алматы» заявила , что мальчик ушел из дома 20 октября в три часа ночи, пока родители спали. Автор указала район улиц Макатаева-Желтоксан.

Мальчик был одет в черные спортивные брюки и серую кофту с изображением медведя. Куртка темно-зеленая с камуфляжным рисунком. При себе рюкзак.

Волонтеры отметили, что у мальчика светлые волосы. Рост 140 см, среднего телосложения.

В департаменте полиции города ответили, что ведутся поисковые мероприятия.



