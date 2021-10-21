20:08, 20 Октябрь 2021 | GMT +6
Пропавшего восьмилетнего мальчика ищут в Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы пропал восьмилетний мальчик. Об этом сообщили волонтеры, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Одна из пользовательниц сети Facebook в группе «Защитим Алма-Ату/Алматы» заявила , что мальчик ушел из дома 20 октября в три часа ночи, пока родители спали. Автор указала район улиц Макатаева-Желтоксан.
Мальчик был одет в черные спортивные брюки и серую кофту с изображением медведя. Куртка темно-зеленая с камуфляжным рисунком. При себе рюкзак.
Волонтеры отметили, что у мальчика светлые волосы. Рост 140 см, среднего телосложения.
В департаменте полиции города ответили, что ведутся поисковые мероприятия.