Пропавшего во время эвакуации жителя Аманкарагая разыскивают в Костанае

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Волонтеры поисково-спасательного отряда «Барс» распространяют информацию по пропаже мужчины во время эвакуации населения из-за лесных пожаров в Аманкарагае, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Разыскиваемый Валерий Головач пропал 3 сентября во время эвакуации в поселке Аманкарагай. «В последний раз выходил на связь в начале седьмого вечера, дальнейшее его местонахождение неизвестно. Приметы: шрам на лбу, лысина на макушке. Был одет в голубую майку и серое трико»,- говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что больше всего от лесных пожаров пострадало население поселка Аманкарагай. По информации МЧС РК, в поселке полностью сгорело 85 домов.





Фото: instagram.com/dpso_bars











