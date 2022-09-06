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    10:33, 06 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Пропавшего во время эвакуации жителя Аманкарагая разыскивают в Костанае

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    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Волонтеры поисково-спасательного отряда «Барс» распространяют информацию по пропаже мужчины во время эвакуации населения из-за лесных пожаров в Аманкарагае, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Разыскиваемый Валерий Головач пропал 3 сентября во время эвакуации в поселке Аманкарагай. «В последний раз выходил на связь в начале седьмого вечера, дальнейшее его местонахождение неизвестно. Приметы: шрам на лбу, лысина на макушке. Был одет в голубую майку и серое трико»,- говорится в сообщении.

    Ранее сообщалось, что больше всего от лесных пожаров пострадало население поселка Аманкарагай. По информации МЧС РК, в поселке полностью сгорело 85 домов.


    Фото: instagram.com/dpso_bars




    Теги:
    Пожар Костанай Костанайская область Происшествия Происшествия, ЧС
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