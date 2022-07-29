Qazaq TV
KazTube
Телерадиокомпания Президента Казахстана
Пропавшего в России мужчину вернули домой туркестанские полицейские
29 Июля 2022 21:37

Пропавшего в России мужчину вернули домой туркестанские полицейские

ТУРКЕСТАН.К АЗИНФОРМ - Пропавшего в России мужчину вернули домой туркестанские полицейские, МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В дежурную часть управления полиции города Туркестана обратилась местная жительница. По словам женщины, ее 46-летний сын уехал на заработки в Россию и не возвращался в течение года. Мать больше месяца пыталась найти своего сына. После безуспешных поисков горожанка обратилась за помощью в полицию.

Как только поступило сообщение, сотрудники миграционной службы города начали поиски пропавшего гражданина. Стражи порядка развернули розыскные мероприятия, дали ориентировку сначала по области, а затем по всей Республике Казахстан. Учитывая также, что мужчина мог находиться в Российской Федерации по работе, они направили сообщение в посольство и правоохранителям соседней страны.

В течение нескольких дней сотрудники полиции нашли пропавшего без вести гражданина. Как стало известно, мужчина уехал работать в Россию и по неосторожности сломал ногу. С тех пор он был без работы. Также он пояснил, что не обращался к матери, чтобы она не волновалась.

Пропавший 46-летний мужчина благополучно возвращен домой. Мать, обрадовавшись возвращению сына, искренне поблагодарила сотрудников миграционной службы, которые оперативно отреагировали и помогли в поисках.


Фото: polisia.kz


Новости по теме
Аферист обманул на 6 млн тенге жительницу Хромтау
Мошенник обманул жительниц Усть-Каменогорска на 3,4 млн тенге
Устроившим драку на территории Международного аэропорта Алматы санкционировали арест
Читайте также
Мужчина убил 6-летнего сына в Туркестанской области - суд вынес приговор
Мошенник обманул жительниц Усть-Каменогорска на 3,4 млн тенге
Устроившим драку на территории Международного аэропорта Алматы санкционировали арест
Аферист обманул на 6 млн тенге жительницу Хромтау
Полицейские Павлодарской области изъяли 3,7 кг «синтетики» с начала года
Более 250 кг марихуаны изъяли у двух жителей Жамбылской области
Штормовое предупреждение объявлено в 12 регионах Казахстана
Лжесотрудник банка выманил 3,5 млн тенге у акмолинки
Популярное
1 Стеклянный купол и безвизовый парк – какова судьба 10 крупных проектов в Нур-Султане
2 Женщина вместе с малолетней дочерью крала детские коляски в Алматы
3 Столичному водителю выписали около 100 штрафов на два месяца
4 Проливные дожди в ОАЭ бьют рекорды по количеству осадков
5 Менеджер банка проиграл деньги клиента на ставках в Кокшетау

Лента новостей

Тенденции
Никита Шаталов
Казахстан может стать стабильным поставщиком пшеницы на мировой рынок
Марат Шибутов
Мультфильмы не могут повлиять на сексуальную ориентацию человека
Архив