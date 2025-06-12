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    17:27, 12 Июнь 2025 | GMT +5

    Пропавшего в горах Алматы подростка искали всю ночь

    В Алматинской области группа туристов совершала восхождение на пик Фурманова. При спуске один из участников — 14-летний подросток — задержался и сбился с пути, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Пропавшего в горах Алматы подростка искали всю ночь
    Фото: служба 109

    Как сообщили в службе спасения Алматы «109», юноша перестал выходить на связь. Ближе к вечеру его друзья, не дождавшись его у подножия, обратились за помощью.

    — Сразу после поступления сигнала о пропаже спасатели начали поисковую операцию. Из-за отсутствия информации о точном маршруте подростка, спасатели поднялись на пик Панорама, затем направились в сторону Солнечной поляны, пройдя через район Левого Талгара. К утру, преодолев более 20 километров по горному рельефу, они обнаружили пропавшего туриста. Его эвакуировали до Медеу и передали родственникам, — говорится в сообщении.

    Медицинская помощь подростку не понадобилась.

    Пропавшего в горах Алматы подростка искали всю ночь
    Фото: служба 109

    Недавно спасатели МЧС нашли троих человек, заблудившихся в горах при спуске с пика Фурманова в Талгарском районе. 

    Ранее спасатель рассказал о причинах трагедий в горах Алматы: отсутствие связи и четкого маршрута, переоценка собственных сил. 

    Теги:
    МЧС Спасение Горы Алматы Спасатели
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
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