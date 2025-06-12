Пропавшего в горах Алматы подростка искали всю ночь

Как сообщили в службе спасения Алматы «109», юноша перестал выходить на связь. Ближе к вечеру его друзья, не дождавшись его у подножия, обратились за помощью.

— Сразу после поступления сигнала о пропаже спасатели начали поисковую операцию. Из-за отсутствия информации о точном маршруте подростка, спасатели поднялись на пик Панорама, затем направились в сторону Солнечной поляны, пройдя через район Левого Талгара. К утру, преодолев более 20 километров по горному рельефу, они обнаружили пропавшего туриста. Его эвакуировали до Медеу и передали родственникам, — говорится в сообщении.

Медицинская помощь подростку не понадобилась.

Фото: служба 109

Недавно спасатели МЧС нашли троих человек, заблудившихся в горах при спуске с пика Фурманова в Талгарском районе.

Ранее спасатель рассказал о причинах трагедий в горах Алматы: отсутствие связи и четкого маршрута, переоценка собственных сил.