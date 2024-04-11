Пропавшего в декабре 2023 года мужчину нашли мертвым в Алматы

В Алматы найдено тело мужчины, без вести пропавшего еще в декабре прошлого года, передает корреспондент агентства Kazinform.

На странице волонтерского движения Lider.kz в Instagram ранее появилась информация о поиске 33-летнего мужчины. Сообщалось, что он 13 декабря 2023 года около 18:00 ушел из дома по адресу: Медеуский район, улица Талгата Бигельдинова и не вернулся. 10 апреля стало известно о его смерти.

В пресс-службе департамента полиции города сообщили, что по факту суицида проводится расследование. Мотив и обстоятельства устанавливаются.