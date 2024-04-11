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    11:24, 11 Апрель 2024 | GMT +6

    Пропавшего в декабре 2023 года мужчину нашли мертвым в Алматы

    пресс-служба Правительства РК
    Фото: пресс-служба Правительства РК

    В Алматы найдено тело мужчины, без вести пропавшего еще в декабре прошлого года, передает корреспондент агентства Kazinform.

    На странице волонтерского движения Lider.kz в Instagram ранее появилась информация о поиске 33-летнего мужчины. Сообщалось, что он 13 декабря 2023 года около 18:00 ушел из дома по адресу: Медеуский район, улица Талгата Бигельдинова и не вернулся. 10 апреля стало известно о его смерти. 

    В пресс-службе департамента полиции города сообщили, что по факту суицида проводится расследование. Мотив и обстоятельства устанавливаются.

    Теги:
    Пропавшие Регионы Казахстана полиция Общество Алматы
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Еламан Турысбеков
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