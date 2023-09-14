Пропавшего в Атырауской области мужчину нашли мертвым

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Тело Ербола Кусаинова, 1987 г.р., который 10 сентября отправился с друзьями на рыбалку и не вернулся домой, было обнаружено 13 сентября в 9:30 утра на реке Урал в 50 метрах от места, куда он предположительно пошел на рыбалку, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

По предварительной версии пропавший мужчина утонул. Назначена судебно-медицинская экспертиза, ведутся следственные действия.

Ранее сообщалось об исчезновении гр. Кусаинова Е.

В поиске пропавшего были задействованы ДП, ДЧС области и 80 бойцов Нацгвардии, кинологическое подразделение и водолазы.