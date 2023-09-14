РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    18:45, 13 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Пропавшего в Атырауской области мужчину нашли мертвым

    None
    Фото: t.me/POLICE_of_KZ
    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Тело Ербола Кусаинова, 1987 г.р., который 10 сентября отправился с друзьями на рыбалку и не вернулся домой, было обнаружено 13 сентября в 9:30 утра на реке Урал в 50 метрах от места, куда он предположительно пошел на рыбалку, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    По предварительной версии пропавший мужчина утонул. Назначена судебно-медицинская экспертиза, ведутся следственные действия.

    Ранее сообщалось об исчезновении гр. Кусаинова Е.

    В поиске пропавшего были задействованы ДП, ДЧС области и 80 бойцов Нацгвардии, кинологическое подразделение и водолазы.


    Теги:
    полиция Атырауская область Закон и право
    Сейчас читают
    Сегодня, 19:15
    Тело мужчины мумифицировалось естественным образом всего за 16 дней
    Сегодня, 19:06
    Казахстанская делегация примет участие в 67-ой сессии Генеральной конференции МАГАТЭ
    Сегодня, 19:03
    Холдинг «Байтерек» принимает участие в выставке «ИННОПРОМ. Казахстан»
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!