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    22:11, 12 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Третий день ищут мужчину, ушедшего на рыбалку в Атырауской области

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    Фото: polisia.kz
    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - 10 сентября родные Ербола Кусаинова, 1987 г.р., сообщили в полицию, что он вместе с друзьями ушел на рыбалку и не вернулся домой. Сегодня третий день компетентные органы Атырауской области проводят поиск пропавшего гражданина, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    ДП, ДЧС области и 80 бойцов Нацгвардии, кинологическое подразделение и водолазы задействованы в розыске. Компетентные органы просят не распространять ложную информацию в соцсетях, а при наличии информации о пропавшем гражданине обращаться на 102.


    Теги:
    полиция Атырауская область Закон и право
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