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    18:13, 12 Июль 2021 | GMT +6

    Пропавшего семилетнего мальчика нашли в Туркестанской области

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    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Пропавшего 7-летнего мальчика нашли в Туркестанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В дежурную часть Байдибекского РОП обратилась местная жительница с заявлением о том, что без вести пропал ее 7-летний сын.

    Как рассказала женщина, она вместе с сыном приехала в гости к сестре, где мальчик ушел играть с чужими детьми и пропал. После безуспешных самостоятельных поисков жительница района обратилась за помощью в отдел полиции.

    Стражи порядка сразу же приступили к поискам пропавшего мальчика. На розыск школьника ориентировали участковых инспекторов полиции, обслуживающих данный административный участок. В результате всесторонних розыскных мероприятий сотрудники полиции в течение 1,5 часов нашли пропавшего и вернули домой.

    Как выяснилось, мальчик игрался на улице и заблудился. Найденного ребенка полицейские передали родителям.


    Теги:
    Туркестанская область Происшествия, ЧС Происшествия Правоохранительные органы
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