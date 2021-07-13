Пропавшего семилетнего мальчика нашли в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Пропавшего 7-летнего мальчика нашли в Туркестанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В дежурную часть Байдибекского РОП обратилась местная жительница с заявлением о том, что без вести пропал ее 7-летний сын.

Как рассказала женщина, она вместе с сыном приехала в гости к сестре, где мальчик ушел играть с чужими детьми и пропал. После безуспешных самостоятельных поисков жительница района обратилась за помощью в отдел полиции.

Стражи порядка сразу же приступили к поискам пропавшего мальчика. На розыск школьника ориентировали участковых инспекторов полиции, обслуживающих данный административный участок. В результате всесторонних розыскных мероприятий сотрудники полиции в течение 1,5 часов нашли пропавшего и вернули домой.

Как выяснилось, мальчик игрался на улице и заблудился. Найденного ребенка полицейские передали родителям.