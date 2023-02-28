Пропавшего охотника разыскивают в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Пропавшего охотника разыскивают в Байдибекском районе Туркестанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДЧС Туркестанской области.

24 февраля в 22:30 часов на пульт «101» пожарной части Байдибекского района, поступило сообщение о том, что в 25 километрах от села Жузимдик Байдибекского района, возле реки Арыстанды пропал мужчина.

В поисково-спасательных работах задействованы 11 спасателей, 2 плавсредства и единица техники оперативно-спасательного отряда ДЧС Туркестанской области, 40 сотрудников и 3 единицы техники сил и средств ДЧС, 9 сотрудников департамента полиции, 10 сотрудников местных исполнительных органов и 60 местных жителей.

Мужчина пропал во время охоты. Со слов знакомого, в последний раз тот вышел на связь 24 февраля в 22:30 и сообщил о том, что заблудился в камышовых зарослях.

С помощью беспилотного летательного аппарата осмотрено около 40 км.