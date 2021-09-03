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Пропавшего на рынке трехлетнего ребенка нашли в Туркестанской области

3 Сентября 2021 13:48
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Пропавшего на рынке трехлетнего ребенка нашли в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – В Туркестанской области в дежурную часть Казыгуртского РОП поступило сообщение о том, что на рынке пропал 3-летний мальчик. Приняв вызов, стражи порядка оперативно выехали на место происшествия, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции.

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Как сообщили в ведомстве, полицейские незамедлительно прочесали все близлежащие улицы и другие общественные места, куда мог направиться маленький мальчик.

Спустя несколько часов, полицейские Перизат Иманова и Нурлан Икран нашли пропавшего малыша в одном из парков. Найденного малыша стражи порядка вернули родителям живым и здоровым.

По словам его матери, во время покупки одежды на одном из рынков она случайно потеряла сына из виду. В течение часа женщина пыталась самостоятельно найти пропавшего ребенка. Однако после безуспешных поисков, она обратилась за помощью к полицейским, которые в итоге нашли ее сына.


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#Туркестанская область   #Происшествия  
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