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Пропавшего мужчину нашли в колодце в Туркестанской области

16 Марта 2021 18:06
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Пропавшего мужчину нашли в колодце в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Туркестанской области спасателями найден пропавший житель села Ащысай, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

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«16 марта 2021 года в 14 часов на пульт дежурно-диспетчерской службы ДЧС Туркестанской области поступило сообщение о пропаже мужчины 1980 года рождения, который два дня назад отправился на поиски скота и не вернулся.​ В поисково-спасательных работах были задействованы силы и средства ДЧС (11 сотрудников и 1 единица техники), ДП (1 сотрудник) Туркестанской области в количестве​ и родственники (3 человека)​ пропавшего. 16 марта в 15:10 пропавший мужчина найден спасателями в двух км от места пропажи, в поселке Коккоз, где упал в колодец глубиной 3 метра и не смог самостоятельно выбраться», - рассказал официальный представитель МЧС РК Талгат Уали.

Спасатели незамедлительно приступили к спасению мужчины. Они при помощи спасательной веревки вытащили мужчину. В медицинской помощи он не нуждался.


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#Туркестанская область   #Происшествия   #МЧС  
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