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    22:00, 28 Октябрь 2021 | GMT +6

    Пропавшего мужчину нашли полицейские Туркестанской области

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    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Пропавшего мужчину нашли полицейские Туркестанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Молодая женщина сообщила в РОП Келесского района, что уже несколько дней не может найти мужа. По словам женщины, ее супруг оставил дома мобильный телефон, ушел в неизвестном направлении. Первые несколько дней поиски вели самостоятельно. Однако все оказалось тщетно и она обратилась за помощью в полицию.

    На сообщение о пропаже человека стражи порядка немедленно отреагировали. Для поисков сформировали группу из числа опытных полицейских. Были опрошены свидетели, соседи. В течение двух недель велись поиски. В результате оперативно-розыскных работ мужчину нашли в Туркестане.
    Как выяснилось, он вместе с другом отправился на рыбалку на реку Сырдарья. Затем уехал в Туркестан на работу. Полицейские нашли сельчанина в областном центре и благополучно доставили домой. Жена пропавшего выразила искреннюю благодарность стражам порядка.

    Теги:
    МВД РК Туркестанская область Правоохранительные органы
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