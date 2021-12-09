Пропавшего двухлетнего мальчика нашли полицейские Сарыагаша
САРЫАГАШ. КАЗИНФОРМ - Пропавшего двухлетнего мальчика нашли полицейские Сарыагаша. МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.
В дежурную часть Сарыагашского РОП обратилась местная жительница. У нее пропал маленький ребенок. Со слов женщины, она потеряла двухлетнего сына возле автовокзала на одной улиц поселка.
Мать пыталась самостоятельно найти малыша, но после безуспешных поисков обратилась за помощью к полицейским. Получив сообщение, полицейские Сарыагашского района сразу же приступили к поискам пропавшего ребенка. Стражи порядка тщательно прочесали близлежащие улицы и подворья, опросили очевидцев и прохожих, которые могли бы его видеть, а также изучили камеры видеонаблюдения. В результате сотрудники полиции в течение двух часов обнаружили пропавшего малыша в 2 км от дома на одном из перекрестков районного центра. Найденного ребенка полицейские благополучно передали родителям.
Мать 2-летнего малыша поблагодарила инспектора ювенальной полиции Майру Елемесову и весь личный состав Сарыагашского РОП за проявленное внимание и оперативность при поисках ее пропавшего сына.
«Сегодня я потеряла своего двухлетнего сына. И сразу же обратилась за помощью в полицию. Стражи порядка быстро нашли моего сына. Поэтому хочу поблагодарить полицейских Сарыагашского района. Желаю им здоровья и успехов по службе. Сейчас мой сын рядом со мной. Большое спасибо!, – поблагодарила сотрудников полиции местная жительница.
- Не вернувшуюся из школы девочку отыскали полицейские Атырау
- Дефицита бензина нет: Шымкентский нефтеперерабатывающий завод работает в штатном режиме
- 1,5 миллиона тенге задолжал мужчина предпринимателю в ВКО
- Актюбинец задержан за организацию незаконной миграции
- Алкоголь с поддельной маркировкой продавали в Усть-Каменогорске
- Использовавших иностранную рабочую силу 10 работодателей выявили в Атырауской области
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана