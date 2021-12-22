+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -4 °С
Алматы: 2 °С
USD 435.54 EUR 490.85
RUB 5.9 CNY 68.42
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Пропавшего девятилетнего мальчика нашли в Алматы

22 Декабря 2021 17:15
Поделиться:
Пропавшего девятилетнего мальчика нашли в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Девятилетнего без вести пропавшего мальчика нашли полицейские Алматы. Родители ребенка направили благодарственное письмо в адрес руководству департамента полиции города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Количество предпринимателей увеличилось в Алматы
Казахстан завоевал две золотые медали чемпионата Азии по каратэ После крупного пожара в костанайском поселке восстанавливается электроснабжение Интерактивную карту аварийных отключений электроэнергии запустили в Алматы

Родители ребенка сообщили, что субботним вечером их сын после ссоры с братом в домашних тапочках и без верхней одежды ушел из дома. После безрезультатных самостоятельных поисков они обратились в полицию.

«Заместитель начальника управления полиции Алатауского района Данияр Омаров лично подключился к поискам. На ноги были подняты все участковые инспекторы района, были прочесаны все подъезды и подвалы, просмотрен оставленный дома сотовый телефон. Была поднята система видеонаблюдения. В результате наш сын был найден. Безупречное исполнение должностных обязанностей, отзывчивость и внимательность к деталям послужили счастливым окончанием поисков. Считаю своим гражданским долгом поставить в известность руководство полиции Алматы о профессиональных и человеческих качествах капитана полиции Данияра Омарова и его коллег. Искренне желаем, чтобы среди ваших подчиненных было как можно больше таких сотрудников, ведь, спасая жизни граждан, идут на риск не ради славы, а по зову сердца», – отметили родители найденного ребенка.

Подписывайтесь на наш канал:

#Алматы   #Происшествия  
Поделиться:

Автор:

Еламан Турысбеков

Новости по теме
Количество предпринимателей увеличилось в Алматы
Казахстан завоевал две золотые медали чемпионата Азии по каратэ
После крупного пожара в костанайском поселке восстанавливается электроснабжение
Интерактивную карту аварийных отключений электроэнергии запустили в Алматы
Популярное
1 Озвучены договоренности Казахстана и России в случае возникновения военной угрозы
2 Геннадия Головкина исключили из мирового рейтинга
3 416 новых случаев COVID-19 выявили за сутки в Казахстане
4 Назначен новый руководитель аппарата МИД РК
5 Жандос Буркитбаев прокомментировал свое назначение
6 Военнослужащие казахстанской армии проходят подготовку по специальности
Читайте также
Интерактивную карту аварийных отключений электроэнергии запустили в Алматы
Врачи Алматы спасли жизнь 52-летней роженице и близнецам
Озвучены договоренности Казахстана и России в случае возникновения военной угрозы
Геннадия Головкина исключили из мирового рейтинга
416 новых случаев COVID-19 выявили за сутки в Казахстане
Назначен новый руководитель аппарата МИД РК
Жандос Буркитбаев прокомментировал свое назначение
Военнослужащие казахстанской армии проходят подготовку по специальности
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив