Пропавшего девятилетнего мальчика нашли в Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Девятилетнего без вести пропавшего мальчика нашли полицейские Алматы. Родители ребенка направили благодарственное письмо в адрес руководству департамента полиции города, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Родители ребенка сообщили, что субботним вечером их сын после ссоры с братом в домашних тапочках и без верхней одежды ушел из дома. После безрезультатных самостоятельных поисков они обратились в полицию.
«Заместитель начальника управления полиции Алатауского района Данияр Омаров лично подключился к поискам. На ноги были подняты все участковые инспекторы района, были прочесаны все подъезды и подвалы, просмотрен оставленный дома сотовый телефон. Была поднята система видеонаблюдения. В результате наш сын был найден. Безупречное исполнение должностных обязанностей, отзывчивость и внимательность к деталям послужили счастливым окончанием поисков. Считаю своим гражданским долгом поставить в известность руководство полиции Алматы о профессиональных и человеческих качествах капитана полиции Данияра Омарова и его коллег. Искренне желаем, чтобы среди ваших подчиненных было как можно больше таких сотрудников, ведь, спасая жизни граждан, идут на риск не ради славы, а по зову сердца», – отметили родители найденного ребенка.
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