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Пропавшего больше месяца назад школьника нашли в Алматинской области

Автор:  
Еламан Турысбеков
26 Октября 2022, 19:15
Пропавшего больше месяца назад школьника нашли в Алматинской области

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - Полицейские Алматинской области вместе с волонтерами разыскали 14-летнего мальчика, который пропал без вести в Талгарском районе больше месяца назад, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В департаменте полиции сообщили, что подросток по имени Мурал пропал 11 сентября. На его поиски направили сотрудников областной полиции, а также волонтеров.

«Оперативно-розыскные мероприятия контролировал начальник областного департамента. В итоге несовершеннолетнего нашли в поселке Сактан Талгарского района. Ребенок более 40 дней скрывался от родителей. Жил в полях и всячески старался не попадаться на глаза людям», — сообщили в пресс-службе ДП Алматинской области.

В настоящее время мальчик вернулся домой. Его отец поблагодарил полицию и всех волонтеров, которые помогли в поисках ребенка.

«Подросток не в первый раз убегает из дома и отказывается жить с родителями. Областной отдел опеки и попечительства, работники местного исполнительного органа, ювенальная полиция в составе комиссии решают вопрос о дальнейшей судьбе ребенка», - добавили в полиции.


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