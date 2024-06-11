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    03:33, 11 Июнь 2024 | GMT +6

    Пропавшего 77-летнего рыбака нашли в Алматинской области

    рыбак
    Фото: pixabay.com

    77-летний мужчина 8 июня выехал на рыбалку на реку Или вблизи села Караой Балхашского района и не вернулся, передает корреспондент агентства Kazinform.

    В ДЧС Алматинской области сообщили о завершении поисковых работ по спасению мужчины 1947 года рождения.

    - Первыми тревогу забили родственники рыбака, о пропаже они сообщили в службу спасения. В течение двух суток, спасатели вели аэровизуальные поиски с помощью беспилотного летательного аппарата в радиусе семи километров от места пропажи гражданина. Шли также и наземные работы. Пеший патруль прочесал более 30 километров в юго-западном направлении от села Караой. Мужчину удалось найти, в это время обессиленный лежал на берегу реки. Оказалось, что он заблудился, - проинформировали в пресс-службе ДЧС региона.

    Прибывшие на место спасатели оказали рыбаку первую помощь и доставили его в населенный пункт.

    Теги:
    ДЧС Регионы Алматинская область Розыск Происшествия
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Еламан Турысбеков
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