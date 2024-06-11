Пропавшего 77-летнего рыбака нашли в Алматинской области

77-летний мужчина 8 июня выехал на рыбалку на реку Или вблизи села Караой Балхашского района и не вернулся, передает корреспондент агентства Kazinform.

В ДЧС Алматинской области сообщили о завершении поисковых работ по спасению мужчины 1947 года рождения.

- Первыми тревогу забили родственники рыбака, о пропаже они сообщили в службу спасения. В течение двух суток, спасатели вели аэровизуальные поиски с помощью беспилотного летательного аппарата в радиусе семи километров от места пропажи гражданина. Шли также и наземные работы. Пеший патруль прочесал более 30 километров в юго-западном направлении от села Караой. Мужчину удалось найти, в это время обессиленный лежал на берегу реки. Оказалось, что он заблудился, - проинформировали в пресс-службе ДЧС региона.

Прибывшие на место спасатели оказали рыбаку первую помощь и доставили его в населенный пункт.