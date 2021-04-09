Пропавшего 6 -летнего ребенка вернули родителям туркестанские полицейские

САРЫАГАШ. КАЗИНФОРМ - На пульт 102 дежурной части Сарыагашского РОП обратилась местная жительница о том, что без вести пропал ее 6-летний сын. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП.

Со слов женщины, маленький ребенок игрался во дворе дома, а затем ушел в неизвестном направлении. Сотрудники районного отдела полиции выехали по указанному адресу и сразу же приступили к его поискам.

С целью розыска пропавшего малыша полицейские провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий. Стражи порядка прочесали все улицы и близлежащие дворы, опросили прохожих и очевидцев, проверили камеры наблюдения.

В результате принятых мер сотрудники полиции Сарыагашского РОП спустя час обнаружили одиноко блуждающего маленького мальчика на одной из улиц. Найденного благодаря оперативности и профессионализму сотрудников полиции 6-летнего ребенка передали его матери живым и здоровым.

Как выяснилось, малыш игрался возле дома, а затем вышел на улицу, где пройдя на расстоянии двух улиц заблудился. Мать мальчика выразила огромную благодарность полицейским Сарыагашского РОП.

«Большое спасибо сотрудникам полиции, которые нашли моего пропавшего сына. Желаю вам успехов в работе», - поблагодарила местная жительница.

Полицейские Туркестанской области напомнили родителям о необходимости быть внимательными и не оставлять маленьких детей без своего присмотра.