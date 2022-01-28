Пропавшего 25 лет назад брата помогли найти жительнице Туркестанской области полицейские

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Полицейские Туркестанской области помогли женщине найти пропавшего 25 лет назад брата, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В областную полицию с заявлением обратилась местная жительница, что в одном из сел Толебийского района держат в неволе молодого человека.

Факт полицейские сразу же зарегистрировали в ДП Туркестанской области по статье 126 УК РК «Незаконное лишение свободы».

Сотрудники департамента провели все необходимые следственно-оперативные мероприятия. Со слов потерпевшего полицейские установили, что после смерти родителей он попал в детдом, затем в интернат, после на протяжении 10 лет работал разнорабочим на хозяйских подворьях в районах области и подвергался истязаниям со стороны хозяев. И совсем не помнит своих близких родственников.

Полицейские в течение нескольких часов нашли родных молодого человека, которые проживают в Сауранском районе близ города Туркестана.

Его старшую сестру и зятя оперативники привезли в департамент полиции, где и состоялась их долгожданная встреча с пропавшим братом. Родственники не скрывали слез радости от встречи после долгой разлуки.

Как выяснилось, женщина в течение нескольких лет безуспешно разыскивала своего пропавшего брата. С ее слов, они потеряли родителей еще в детстве. Ее братьев дядя отдал в детский дом, старшему тогда было 9 лет, а младшему 4 года. Впоследствии следы младшего из них затерялись.

Последние два года она пыталась самостоятельно найти родственника, расспрашивала всех, но результаты оказались безуспешными. За помощью в полицию до этого времени женщина не обращалась.

Родственники выразили огромную и искреннюю благодарность полицейским ДП Туркестанской области и неравнодушным гражданам, которые проявили внимание и нашли ее пропавшего много лет назад брата. Ботакоз Толыбаева поблагодарила сотрудников криминальной полиции за их профессионализм и оказанную помощь и пожелала полицейским успехов на службе. Следователям в свою очередь предстоит провести тщательное расследование и выяснить все обстоятельства произошедшего.