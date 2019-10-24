Пропавшего 13-летнего Дияра нашли полицейские Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - На поиски подростка ориентировали весь личный состав Келесского райотдела полиции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП региона.

Напомним , в Келесский РОП обратилась местная жительница с заявлением о том, что без вести пропал ее сын, ученик 7-го класса Мухамедин Дияр, который 21 октября ушел в неизвестном направлении и не вернулся.

На поиски несовершеннолетнего ориентировали весь личный состав отдела полиции. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские Келесского РОП нашли 13-летнего мальчика вечером 23 октября на одной из улиц Шымкента. Стражи порядка вернули найденного подростка родителям. В настоящее время обстоятельства произошедшего выяснятся.

Родители мальчика выразили благодарность полицейским Келесского РОП.

В свою очередь, полицейские Туркестанской области рекомендуют родителям не оставлять своих детей без присмотра.