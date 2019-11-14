Пропавшая в горах близ Алматы: поиски с вертолета результатов не дали

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Вертолетные поиски пропавшей туристки Асель Панаргалиевой в горах близ Алматы результатов не дали. Об этом сообщили в РОСО, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Облет закончился. Длился он полтора часа на высоте 3600 метров над уровнем моря. К сожалению, ни девушку, ни ее следов обнаружить не удалось. С завтрашнего утра спасатели пешим ходом вновь выдвинутся в горы в количестве 14 человек. Поделятся на две подгруппы по 7 человек. В каждую группу будет включен один кинологический расчет», - сообщили в РОСО.

«Вертолет МИ-171​ «Казавиаспас» Комитета по ЧС МВД РК под управлением замкомандира вертолетной авиаэскадрильи Омиржана Асангалиева ​совместно​ со спасателями РОСО КЧС МВД РК вылетел с аэропорта «Боролдай»​ на поиски Асель Панаргалиевой. Обозначен следующий маршрут поисково-спасательных работ – а/п Боралдай - ​ Большой Алматинский пик – Космостанция – БАО-ПИК «Коммунальник» - а/п Боралдай. Немного более 1 часа потребовалось, чтобы облететь вероятные маршруты доступные и недоступные пешему человеку», - добавили в ДЧС.

Ранее сообщалось, что к поискам пропавшей туристки был привлечен вертолет.

Напомним, оперативной группой РОСО поисково-спасательные работы пропавшей девушки начаты ​10 ноября. Несмотря на непогоду, заснеженные крутые склоны, и нулевую видимость, поиски вместе кинологами не прекращались и ночью. В связи со штормовым предупреждением ДЧС г. Алматы о выпадении осадков ​ и угрозе схода лавин, поиски были прекращены.

Нужно отметить, что в текущем году подразделениями РОСО в горах выполнено более 50 поисково-спасательных работ, при этом спасено 95 человек. Безрезультатных поисков не было.