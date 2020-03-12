Новости
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 22:06
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 20:30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 19:10
-
-
-
-
-
-
-
Пропавшая девочка-подросток найдена в Алматинской области
12 Марта 2020 02:31
Поделиться:
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – 15-летняя девочка, которая пропала пять дней назад в Алматы, найдена, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Новости по темеСуд вынес приговор павлодарцу, задержанному за уклонение от уплаты налогов Без вести пропавшего акмолинца нашли у знакомой Пропавшую полгода назад школьницу нашли в Туркестанской области
Как сообщили в пресс-службе департамента полиции, Екатерина Мелкова найдена сегодня в Алматинской области в поселке Комсомол.
Ее поиском занимались сотрудники криминальной и ювенальной полиции, участковые инспекторы, волонтеры.
«Она будет передана родителям», - сообщили в полиции.
Ранее сообщалось, что она пропала 6 марта.
Ключевые слова: Алматы, Алматинская область, МВД РК,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
Читайте также
- В Алматы сократят бюджетные расходы на проведение мероприятий
- По подозрению в убийстве задержан мужчина в Атырау
- Задержан еще один организатор финансовых пирамид
- Аким Алматы поручил разработать алгоритм по обеспечению жизнедеятельности города при регистрации случаев коронавируса
- Безопасность детей в школах проверит полиция Алматы
- 120 человек искали сбежавших из детской деревни подростков в ВКО
Загрузка...
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
954-047
Редактор
Гульмира Байзакова
954-047
Редактор
Ринат Дусумов
954-047