Пропавшая девочка-подросток найдена в Алматинской области

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – 15-летняя девочка, которая пропала пять дней назад в Алматы, найдена, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции, Екатерина Мелкова найдена сегодня в Алматинской области в поселке Комсомол.

Ее поиском занимались сотрудники криминальной и ювенальной полиции, участковые инспекторы, волонтеры.

«Она будет передана родителям», - сообщили в полиции.

Ранее сообщалось, что она пропала 6 марта.