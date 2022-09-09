Пропали без вести 8 человек во время эвакуации населения Аманкарагая

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Семерых пропавших стражи порядка уже нашли. Один до сих пор числится без вести пропавшим, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Во время лесного пожара в Аулиекольском районе бесследно пропали 8 местных жителей. Костанайскими полицейскими найдены 7 пропавших, за исключением 56-летнего жителя села Аманкарагай. Ведутся поисковые мероприятия»,- сообщил на брифинге заместитель начальника департамента полиции Костанайской области, подполковник полиции Дуйсенбай Байбусунов.

Ранее сообщалось, что волонтеры поисково-спасательного отряда «Барс» распространяют информацию о пропаже мужчины во время эвакуации населения из-за лесных пожаров в Аманкарагае.

Мать разыскиваемого обратилась в отдел полиции с заявлением об оказании содействия в поиске ее 56-летнего сына. Мужчина пропал 3 сентября во время эвакуации в Аманкарагае.

Позже стало известно, что тело мужчины разыскивают под завалами его сгоревшего дома.