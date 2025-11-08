ПРООН выделит Казахстану около 2 млн долларов на финансирование аграриев

Эта инициатива реализуется в партнерстве с Министерством сельского хозяйства РК и ПРООН в Казахстане при поддержке Глобального экологического фонда.

В рамках соглашения ПРООН выделяет грантовое финансирование на общую сумму около 2 млн долларов США. Средства направляются на научное сопровождение пилотного проекта с привлечением местных и иностранных специалистов, а также на возмещение расходов оператора и фермеров на реализацию программы.

Партнерство с ПРООН предусматривает форвардное финансирование сельхозпроизводителей сроком на три года для выращивания бобовых и многолетних трав, в том числе чечевицы и люцерны. В свою очередь, фермеры будут применять современные агротехнологии, соблюдать севообороты и диверсифицировать посевные площади.

— Объединяя усилия государственных институтов и международных партнеров мы стремимся укрепить продовольственную безопасность Казахстана и поддержать фермеров в переходе на экологичные и финансово устойчивые практики земледелия, — отметила постоянный представитель ПРООН в Казахстане Катаржина Вавьерниа в ходе подписания соглашения.

Фото: НК «Продкорпорация»

Реализация проекта предусматривает проведение научных и маркетинговых исследований, чтобы определить перспективные культуры для выращивания в Северном Казахстане и оптимальные экспортные рынки для дальнейшего сбыта агропродукции. Каждое хозяйство, участвующее в проекте, будет сопровождаться рекомендациями от международных и казахстанских ученых.

— Казахстан стал первой страной в Центральной Азии, присоединившейся к этой программе. В процессе рассмотрения потенциальных партнеров ПРООН учитывала практический опыт финансирования и сопровождения сельхозпроизводителей. Поскольку Продкорпорация обладает необходимыми компетенциями в ведении агропроизводства, решение принято в пользу национального оператора, — сообщил председатель правления АО «НК „Продкорпорация“ Асылхан Джувашев.

По его словам, совместная работа с ПРООН будет способствовать диверсификации посевных площадей и внедрению новых механизмов стимулирования агробизнеса в Казахстане.

Программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) является ведущей организацией ООН, борющейся c несправедливостью, вызванной нищетой, c неравенством и изменением климата. Работает с широкой сетью экспертов и партнеров в 170 странах.

Программа воздействия на продовольственные системы, землепользование и восстановление (FOLUR) — это инициатива, поддерживаемая Глобальным экологическим фондом (ГЭФ), направленная на преобразование глобальной продовольственной системы путем содействия созданию устойчивых, интегрированных ландшафтов и эффективных цепочек создания стоимости товаров.