ПРООН реализует проекты, направленные на улучшение экологии и энергоэффективности в Казахстане

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Какие проекты на сегодня реализуются в Казахстане для улучшения экологии промышленных и крупных городов, рассказали в программе развития ООН, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Программа развития ООН совместно с Министерством индустрии и инфраструктурного развития РК и АО «Фонд развития предпринимательства «ДАМУ» реализуют программу льготного кредитования для предприятий малого и среднего бизнеса, внедряющих зеленые технологии.

Программа включает экспертную помощь в разработке зеленых проектов, субсидирование банковского финансирования в размере 10%, возмещение инвестиционных затрат до 40% и гарантирование кредита от фонда «ДАМУ».

«При средней ставке банковского кредита в размере 15%, ставка для получателя финансовой поддержки от ПРООН составит около 5%, что сопоставимо со ставками по проектам в странах ОЭСР. Таким образом, низкоуглеродные инициативы становятся все более и более привлекательными для МСБ за счет сокращения периода их окупаемости», - сказал директор департамента заимствования АО «Фонд развития предпринимательства «ДАМУ» Мейрамбек Калымбаев.

В рамках инициативы на сегодняшний день поддержано 100 проектов на сумму более 11 млрд тенге, 36 из них на сумму 2,1 млрд тенге уже реализованы. Среди последних - проекты по повышению энергоэффективности жилых и общественных зданий, туристских объектов, внедрению современного светодиодного освещения, модернизации котельных и насосных установок, а также переход систем энергоснабжения на возобновляемые источники энергии.

«Был также у нас профинансирован уникальный проект. В аэропорту Алматы были заменены системы освещения взлетно-посадочной полосы, которые теперь позволяют самолетам садиться в тумане», - добавил Мейрамбек Калымбаев.

По словам руководителя департамента по устойчивому развитию ПРООН в Казахстане Армана Кашкинбекова, результаты проектов показали, что 1 тенге финансовой поддержки привлекает 6 тенге инвестиций и экономит коммунальные расходы на 30-40%. Таким образом, бизнес получает экономическую выгоду, но в то же время сокращает выбросы парниковых газов (ПГ), тем самым внося вклад в улучшение окружающей среды.

«Наша цель - распространить данный успешный опыт по всей стране», - заявил Арман Кашкинбеков.

Помимо этого, спикер высказался и о проблеме экологии. По его словам, смог наблюдается не только в Алматы, но и в городе Нур-Султан и в других городах страны из-за частных секторов и промышленных предприятий. В столице намерены эту проблему решить путем полной газификации.

«В Алматы смог как висел, так и висит. Каждый город уже принял программу низкоуглеродного развития, то есть, снижения выбросов от транспорта, частного и промышленного сектора… Для Алматы, я считаю, эта проблема №1. Здесь в основном ТЭЦ, транспорт и жилой сектор, который топит углем. Это нужно решать. Говорилось о переводе ТЭЦ на газ. Но там есть свои сложности, и перевод ТЭЦ на газ стоит больших денег. Там разные были оценки, несколько сотен миллионов долларов. Поэтому все говорят, что будет эффективнее ставить улавливающие фильтры, какие-то энергосберегающие технологии. Вот таким малым путем нужно пойти, чтобы достичь наибольшего эффекта. Но нельзя забывать, что у нас много городов с проблемами экологии: Усть-Каменогорск, Темиртау, Атырауская область. Здесь уже нужно проводить совместную работу с крупными компаниями», - говорит Арман Кашкинбеков.

Он заметил, что ПРООН переходит к сотрудничеству с бизнесом. Много проектов также реализуется при поддержке Министерства энергетики РК по внедрению механизма аукционов на чистую энергетику, возобновляемые источники энергии – энергии солнца, ветра и воды. Спикер добавил, что сейчас также актуальны вопросы умелого и эффективного управлению водными ресурсами.

В свою очередь, международный технический советник проектов ПРООН-ГЭФ (Глобальный экологический фонд) и Правительства РК Олег Хмелев отметил, что энергоэффективность зданий в Казахстане низкая. Большая часть энергии, то есть 50%, расходуется на жилой сектор, отопление. Оставшаяся часть энергии направляется на транспортную отрасль, промышленность и другие сферы. Эту проблему, по его словам, можно решить с помощью новых технологий. Для этого здания, построенные в 50-70-х годах, необходимо оборудовать специальными датчиками, которые автоматически будут регулировать тепло в помещении. Эта система не требует утепления зданий и стоит в среднем 500 долларов. Установка системы сэкономит примерно 15-20% энергии, которую потребляет здание.

Между тем, в ПРООН подчеркнули, что в Казахстане износ коммунальной инфраструктуры в населенных пунктах составляет 65%, из-за чего теряется 16% энергии, 20% тепла и до 60% воды. Это увеличивает выбросы парникового газа и усиливает загрязнение окружающей среды. Меры по повышению энергоэффективности устаревшей инфраструктуры, а также внедрение возобновляемых источников энергии, могут снизить годовые выбросы ПГ на 20-30 млн тонн CO2/год, что составляет 30% совокупного объема сокращения выбросов ПГ в стране.