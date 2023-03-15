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Пронести гашиш пытался иностранец через границу Казахстана и Узбекистана

15 Марта 2023, 14:24
Пронести гашиш пытался иностранец через границу Казахстана и Узбекистана Фото: polisia.kz

САРЫАГАШ. КАЗИНФОРМ - В Сарыагашский районный отдел полиции поступило сообщение от пограничной службы КНБ по факту контрабанды наркотиков. На пропускном пункте Жибек жолы пограничники с помощью служебной собаки Линды выявили подозреваемого в перевозке запрещенных предметов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Получив информацию, на место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Полицейские установили, служебная собака срегаировала на молодого человека, который пересекал границу из Узбекистана в Казахстан. Подозреваемый является гражданином Таджикистана.

При обыске у мужчины в левом кармане брюк и на поясе обнаружили предмет, похожий на наркотическое средство. Изъятое вещество сразу же направили на экспертизу. Согласно заключению наркотиком оказался гашиш, весом около 1 грамма.

Факт зарегистрировали по статье 286 УК РК «Контрабанда изъятых из обращения предметов или предметов, обращение которых ограничено». Подозреваемый находится под стражей. Проводится досудебное расследование.


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