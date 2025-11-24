Промышленность и инноваций: региональный штаб Алматы рассмотрел инвестпроекты
В Алматы прошло заседание Регионального инвестиционного штаба под председательством акима города Дархана Сатыбалды по рассмотрению действующих и перспективных инвестпроектов в сферах транспорта, энергетики, промышленности и инноваций, передает Kazinform со ссылкой на городской акимат.
В ходе совещания были обсуждены вопросы по развитию грузового терминала ГТС-2, строительству теплоэнергостанции, автобусного парка и развитии зарядной инфраструктуры. Рассмотрены также проекты по созданию газонаполнительных станций.
В промышленном блоке затронуты проекты по строительству завода железобетонных изделий нового поколения и расширению производства автомобильных сидений.
Отдельно представлена инициатива по созданию инновационной городской ГЭС и музея искусственного интеллекта в районе Сайрана — будущей точки притяжения, объединяющей энергетику, технологии и образовательные проекты.
По итогам заседания аким города поручил профильным управлениям продолжить сопровождение проектов и обеспечить их детальную проработку.
Как отметили в пресс-службе акима города инвестиционный штаб будет работать на регулярной основе, усиливая контроль за реализацией инициатив.