Промышленность и инноваций: региональный штаб Алматы рассмотрел инвестпроекты

В ходе совещания были обсуждены вопросы по развитию грузового терминала ГТС-2, строительству теплоэнергостанции, автобусного парка и развитии зарядной инфраструктуры. Рассмотрены также проекты по созданию газонаполнительных станций.

Фото: Акимат города Алматы

В промышленном блоке затронуты проекты по строительству завода железобетонных изделий нового поколения и расширению производства автомобильных сидений.

Отдельно представлена инициатива по созданию инновационной городской ГЭС и музея искусственного интеллекта в районе Сайрана — будущей точки притяжения, объединяющей энергетику, технологии и образовательные проекты.

По итогам заседания аким города поручил профильным управлениям продолжить сопровождение проектов и обеспечить их детальную проработку.

Как отметили в пресс-службе акима города инвестиционный штаб будет работать на регулярной основе, усиливая контроль за реализацией инициатив.