Промышленный кластер вагоностроения планируют создать в Казахстане

Первый заместитель Премьер-Министра Нурлыбек Налибаев провел совещание по вопросам развития отечественного вагоностроения с участием представителей государственных органов, АО «НК «Қазақстан темір жолы», а также руководителей ТОО «Атырауский вагоностроительный завод», АО «ЗИКСТО» и АО «Семипалатинский машиностроительный завод», передает Kazinform со ссылкой на primeminister.kz.

Руководители предприятий доложили о текущем состоянии производства, загрузке производственных мощностей и планах дальнейшего развития. Основное внимание было уделено обеспечению предприятий стабильными долгосрочными заказами, развитию производства и увеличению доли казахстанского содержания.

Нурлыбек Налибаев отметил важность системного развития отечественного вагоностроения на основе промышленной кооперации и формирования устойчивой производственной цепочки от поставщиков сырья и материалов до производителей комплектующих и сервисных компаний.

Отмечена необходимость формирования промышленного кластера вокруг ключевых предприятий вагоностроительной отрасли. Такой подход позволит объединить производителей комплектующих и полуфабрикатов, поставщиков материалов, сервисные компании, научные и образовательные организации. В результате будут созданы условия для появления новых рабочих мест, увеличения объемов производства и повышения конкурентоспособности отрасли.

Первый заместитель Премьер-министра подчеркнул необходимость максимального использования потенциала казахстанских предприятий при обеспечении потребностей железнодорожной отрасли. Развитие отечественного производства позволит снизить зависимость от импортной продукции и укрепить производственную базу страны.

По итогам совещания государственным органам и заинтересованным организациям даны соответствующие поручения по дальнейшему развитию отечественного вагоностроения, увеличению доли казахстанского содержания и расширению производственной кооперации.

Ранее сообщалось о том, что объемы грузовых перевозок по железной дороге в Казахстане продолжают расти, увеличивая роль транзита и нагрузку на инфраструктуру. За январь–июнь 2026 года перевезено 157,15 млн тонн грузов, что на 3% выше уровня аналогичного периода прошлого года. В структуре перевозок внутриреспубликанские составили 82,22 млн тонн, экспорт — 45,65 млн тонн, импорт — 11,60 млн тонн и транзит.