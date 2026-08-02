Казахстанские железные дороги: почти 320 млн тонн грузов и новые маршруты

Сегодня в Казахстане отмечается День железнодорожника — праздник людей, чья работа обеспечивает движение экономики и укрепляет транзитный потенциал страны. Казахстан ставит перед собой задачу стать ключевым транспортно‑логистическим хабом Евразии, соединяющим Восток и Запад. Центральную роль в этой стратегии занимают грузоперевозки, передает корреспондент агентства Kazinform.

Рост перевозок: почти 320 млн тонн грузов и положительная динамика

Объемы грузовых перевозок по железной дороге в Казахстане продолжают расти, увеличивая роль транзита и нагрузку на инфраструктуру. В официальном ответе на запрос агентства Kazinform в НК «Қазақстан темір жолы» рассказали, сможет ли железнодорожная система справиться с такими объемами.

— По итогам 2025 года объем перевозок грузов железнодорожным транспортом составил 319,97 млн тонн. В том числе внутриреспубликанские перевозки — 176,91 млн тонн, экспорт — 89,23 млн тонн, импорт — 20,78 млн тонн и транзит — 33,04 млн тонн, — сообщили в пресс-службе КТЖ в ответ на запрос Kazinform.

Рост сохраняется и в 2026 году, что свидетельствует о стабильном спросе на железнодорожные перевозки.

— За январь–июнь 2026 года перевезено 157,15 млн тонн грузов, что на 3% выше уровня аналогичного периода прошлого года. В структуре перевозок внутриреспубликанские составили 82,22 млн тонн, экспорт — 45,65 млн тонн, импорт — 11,60 млн тонн и транзит — 17,68 млн тонн, — отмели в Нацкомпании.

Фото: Минтранспорта РК

В компании подчеркивают, что прогнозные показатели на среднесрочный период формируются с учетом множества факторов, включая ситуацию на международных рынках.

При этом железнодорожный транспорт сохраняет ключевую роль в экономике страны.

— На долю железнодорожного транспорта приходится более 60% грузооборота Казахстана, — подчеркнули в пресс-службе.

Транзит и международные коридоры: фокус на Китай–Европа и ТМТМ

Одним из приоритетных направлений остается развитие транзитного потенциала Казахстана, особенно на фоне изменения глобальных логистических цепочек.

— КТЖ реализует комплекс мер по опережающему развитию магистральной, приграничной, станционной и портово-терминальной инфраструктуры для обеспечения роста транзитных перевозок, — сообщили в НК «Қазақстан темір жолы».

Особое внимание уделяется маршрутам Китай–Европа и Транскаспийскому международному транспортному маршруту (ТМТМ), которые становятся все более востребованными.

— Завершено строительство вторых путей на участке Достык–Мойынты, являющемся ключевым звеном маршрутов Китай–Европа. Также построена железнодорожная обводная линия станции Алматы, что позволило разгрузить Алматинский узел и повысить устойчивость перевозочного процесса, — отметили в пресс-службе.

Фото: КТЖ

Параллельно реализуются новые инфраструктурные проекты, направленные на расширение пропускной способности и создание дополнительных выходов на внешние рынки.

— Продолжается строительство линии Бахты–Аягоз с созданием третьего железнодорожного перехода с Китаем, а также проектов Мойынты–Кызылжар и Дарбаза–Мактаарал, которые позволят перераспределить грузопотоки и снизить нагрузку на существующие направления, — добавили в компании.

Значительное внимание уделяется развитию портовой инфраструктуры на Каспии.

Фото: КТЖ

— На Транскаспийском маршруте проводится развитие портов Актау и Курык, включая расширение перегрузочных и контейнерных мощностей, создание контейнерного хаба, проведение дноуглубительных работ и обновление флота, — сообщили в пресс-службе КТЖ.

Кроме того, КТЖ развивает международную терминальную сеть.

— Ведется развитие терминалов в Китае, странах Кавказа и Европы, что позволяет консолидировать грузы и организовывать мультимодальные перевозки по принципу «одного окна», — отметили в Нацкомпании.

Перегруженные участки и модернизация сети

Рост объемов перевозок приводит к увеличению нагрузки на ключевые участки железнодорожной сети, что требует их модернизации.

— В настоящее время реализуется модернизация инфраструктуры на стратегически важных направлениях общей протяженностью порядка 3 тысяч км, включая участки Алтынколь — Жетыген и Мангистау — Бейнеу, — сообщили в КТЖ.

Одновременно внедряются современные системы управления движением поездов.

— Ведется внедрение систем автоблокировки на ряде участков, включая Кызылжар — Сексеул, Тобол — Кандыагаш, Шалкар — Бейнеу, Аксу — Жана-Семей и Никельтау — Алимбет. Эти направления являются критически важными для экспортных и транзитных перевозок, — отметили в КТЖ. Фото: pexels

Часть проектов уже завершена, причем с опережением сроков.

— На сегодняшний день завершены работы на участках общей протяженностью 1 329 км. Все проекты реализуются с опережением установленных сроков, — добавили в пресс-службе.

В целом модернизация направлена на повышение пропускной способности сети и снижение «узких мест», которые ограничивают рост перевозок.

Износ инфраструктуры и обновление: масштабные инвестиции

Несмотря на активное развитие, одной из ключевых задач остается снижение износа железнодорожной инфраструктуры. По итогам 2025 года показатель износа магистральной железнодорожной сети составил 56%. Для решения этой проблемы реализуется комплексная программа развития.

— Принята программа до 2029 года, включающая строительство и модернизацию порядка 5 тысяч км и ремонт 11 тысяч км путей. Ежегодный объем ремонта увеличен с 700 до 1 500 км, — отметили в Нацкомпании.

Реализуются и крупные инвестиционные проекты. В их числе строительство вторых путей на участке Достык–Мойынты, обводной линии Алматы, а также новых железнодорожных линий Дарбаза–Мактаарал, Бахты–Аягоз и Кызылжар–Мойынты. Параллельно модернизируются системы управления и энергоснабжения.

Фото: freepik.com

— Ведется обновление систем сигнализации, связи, энергоснабжения, а также внедрение автоблокировки на участках общей протяженностью более 2 964 км, — сообщили в КТЖ.

Кроме того, модернизируются объекты вокзальной инфраструктуры. В настоящее время реализуется реконструкция 124 объектов. КТЖ подчеркивают, что комплексная модернизация инфраструктуры, развитие международных коридоров и обновление техники позволят обеспечить устойчивый рост перевозок и укрепить позиции Казахстана как ключевого транзитного хаба региона.

Ранее сообщалось, что КТЖ не хватает около 3,5 тысячи специалистов.