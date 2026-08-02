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    Казахстанские железные дороги: почти 320 млн тонн грузов и новые маршруты

    Сегодня в Казахстане отмечается День железнодорожника — праздник людей, чья работа обеспечивает движение экономики и укрепляет транзитный потенциал страны. Казахстан ставит перед собой задачу стать ключевым транспортно‑логистическим хабом Евразии, соединяющим Восток и Запад. Центральную роль в этой стратегии занимают грузоперевозки, передает корреспондент агентства Kazinform. 

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    Фото: KТЖ

    Рост перевозок: почти 320 млн тонн грузов и положительная динамика

    Объемы грузовых перевозок по железной дороге в Казахстане продолжают расти, увеличивая роль транзита и нагрузку на инфраструктуру. В официальном ответе на запрос агентства Kazinform в НК «Қазақстан темір жолы» рассказали, сможет ли железнодорожная система справиться с такими объемами. 

    — По итогам 2025 года объем перевозок грузов железнодорожным транспортом составил 319,97 млн тонн. В том числе внутриреспубликанские перевозки — 176,91 млн тонн, экспорт — 89,23 млн тонн, импорт — 20,78 млн тонн и транзит — 33,04 млн тонн, — сообщили в пресс-службе КТЖ в ответ на запрос Kazinform. 

    Рост сохраняется и в 2026 году, что свидетельствует о стабильном спросе на железнодорожные перевозки.

    — За январь–июнь 2026 года перевезено 157,15 млн тонн грузов, что на 3% выше уровня аналогичного периода прошлого года. В структуре перевозок внутриреспубликанские составили 82,22 млн тонн, экспорт — 45,65 млн тонн, импорт — 11,60 млн тонн и транзит — 17,68 млн тонн, — отмели в Нацкомпании.

    товарооборот
    Фото: Минтранспорта РК

    В компании подчеркивают, что прогнозные показатели на среднесрочный период формируются с учетом множества факторов, включая ситуацию на международных рынках.

    При этом железнодорожный транспорт сохраняет ключевую роль в экономике страны.

    — На долю железнодорожного транспорта приходится более 60% грузооборота Казахстана, — подчеркнули в пресс-службе.

    Транзит и международные коридоры: фокус на Китай–Европа и ТМТМ

    Одним из приоритетных направлений остается развитие транзитного потенциала Казахстана, особенно на фоне изменения глобальных логистических цепочек.

    — КТЖ реализует комплекс мер по опережающему развитию магистральной, приграничной, станционной и портово-терминальной инфраструктуры для обеспечения роста транзитных перевозок, — сообщили в НК «Қазақстан темір жолы». 

    Особое внимание уделяется маршрутам Китай–Европа и Транскаспийскому международному транспортному маршруту (ТМТМ), которые становятся все более востребованными.

    — Завершено строительство вторых путей на участке Достык–Мойынты, являющемся ключевым звеном маршрутов Китай–Европа. Также построена железнодорожная обводная линия станции Алматы, что позволило разгрузить Алматинский узел и повысить устойчивость перевозочного процесса, — отметили в пресс-службе.

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    Фото: КТЖ

    Параллельно реализуются новые инфраструктурные проекты, направленные на расширение пропускной способности и создание дополнительных выходов на внешние рынки.

    — Продолжается строительство линии Бахты–Аягоз с созданием третьего железнодорожного перехода с Китаем, а также проектов Мойынты–Кызылжар и Дарбаза–Мактаарал, которые позволят перераспределить грузопотоки и снизить нагрузку на существующие направления, — добавили в компании.

    Значительное внимание уделяется развитию портовой инфраструктуры на Каспии.

    актауский порт
    Фото: КТЖ

    — На Транскаспийском маршруте проводится развитие портов Актау и Курык, включая расширение перегрузочных и контейнерных мощностей, создание контейнерного хаба, проведение дноуглубительных работ и обновление флота, — сообщили в пресс-службе КТЖ.

    Кроме того, КТЖ развивает международную терминальную сеть.

    — Ведется развитие терминалов в Китае, странах Кавказа и Европы, что позволяет консолидировать грузы и организовывать мультимодальные перевозки по принципу «одного окна», — отметили в Нацкомпании.

    Перегруженные участки и модернизация сети

    Рост объемов перевозок приводит к увеличению нагрузки на ключевые участки железнодорожной сети, что требует их модернизации.

    — В настоящее время реализуется модернизация инфраструктуры на стратегически важных направлениях общей протяженностью порядка 3 тысяч км, включая участки Алтынколь — Жетыген и Мангистау — Бейнеу, — сообщили в КТЖ.

    Одновременно внедряются современные системы управления движением поездов.

    — Ведется внедрение систем автоблокировки на ряде участков, включая Кызылжар — Сексеул, Тобол — Кандыагаш, Шалкар — Бейнеу, Аксу — Жана-Семей и Никельтау — Алимбет. Эти направления являются критически важными для экспортных и транзитных перевозок, — отметили в КТЖ.

    а
    Фото: pexels

    Часть проектов уже завершена, причем с опережением сроков.

    — На сегодняшний день завершены работы на участках общей протяженностью 1 329 км. Все проекты реализуются с опережением установленных сроков, — добавили в пресс-службе.

    В целом модернизация направлена на повышение пропускной способности сети и снижение «узких мест», которые ограничивают рост перевозок.

    Износ инфраструктуры и обновление: масштабные инвестиции

    Несмотря на активное развитие, одной из ключевых задач остается снижение износа железнодорожной инфраструктуры. По итогам 2025 года показатель износа магистральной железнодорожной сети составил 56%. Для решения этой проблемы реализуется комплексная программа развития.

    — Принята программа до 2029 года, включающая строительство и модернизацию порядка 5 тысяч км и ремонт 11 тысяч км путей. Ежегодный объем ремонта увеличен с 700 до 1 500 км, — отметили в Нацкомпании.

    Реализуются и крупные инвестиционные проекты. В их числе строительство вторых путей на участке Достык–Мойынты, обводной линии Алматы, а также новых железнодорожных линий Дарбаза–Мактаарал, Бахты–Аягоз и Кызылжар–Мойынты. Параллельно модернизируются системы управления и энергоснабжения.

    поезд, железная дорога
    Фото: freepik.com

    — Ведется обновление систем сигнализации, связи, энергоснабжения, а также внедрение автоблокировки на участках общей протяженностью более 2 964 км, — сообщили в КТЖ.

    Кроме того, модернизируются объекты вокзальной инфраструктуры. В настоящее время реализуется реконструкция 124 объектов. КТЖ подчеркивают, что комплексная модернизация инфраструктуры, развитие международных коридоров и обновление техники позволят обеспечить устойчивый рост перевозок и укрепить позиции Казахстана как ключевого транзитного хаба региона.

    Ранее сообщалось, что КТЖ не хватает около 3,5 тысячи специалистов. 

    Железнодорожный вокзал Транзит Грузоперевозки Логистика КТЖ Модернизация Экономика Железная дорога
    Марал Кужубаева
    Марал Кужубаева
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