КТЖ не хватает около 3,5 тысячи специалистов

В нацкомпании «Қазақстан темір жолы» рассказали о нехватке кадров и мерах по привлечению работников в отрасль. Несмотря на дефицит, ситуацию называют контролируемой, передает корреспондент агентства Kazinform.

На сегодня в КТЖ работают более 118 тысяч человек, однако часть позиций остается вакантной.

– На данный момент дефицит кадров в АО «НК «ҚТЖ» составляет порядка 3,5 тысячи человек. Однако важно отметить, что речь идет не о системной проблеме, а о временной неукомплектованности штата, связанной с естественной текучестью кадров, которая в компании не превышает 8%, – сообщил директор департамента по работе со СМИ НК «Қазақстан темір жолы» Нариман Дюсекеев.

По его словам, это соответствует средним показателям для крупных предприятий, особенно в регионах с высокой мобильностью населения. В компании подчеркивают, что работают над повышением привлекательности профессий и закрытием вакансий.

– В КТЖ реализуется комплекс мер по привлечению новых сотрудников. Мы сотрудничаем с профильными вузами и колледжами, развиваем программы профессионального роста, улучшаем условия труда и предоставляем социальные гарантии, включая медицинское страхование, льготное жилье и стимулирующие выплаты, – добавил Нариман Дюсекеев.

Фото: АО "Пассажирские перевозки"

Отдельное внимание уделяется привлечению молодежи в отрасль. Подготовка молодых специалистов – один из стратегических приоритетов компании. Реализуется программа молодежной политики на 2023–2026 годы, направленная на развитие кадрового потенциала отрасли.

Еще одним ключевым проектом в компании назвали формирование кадрового резерва.

– Программа «100 молодых лиц КТЖ» позволяет выявлять перспективных сотрудников и готовить будущих руководителей. Участники проходят ротацию в подразделениях и получают практический управленческий опыт, – отметил представитель компании.

Для повышения престижа рабочих профессий в КТЖ проводят профильные конкурсы и форумы. В том числе конкурс «Жас үздік маман», а также Республиканский форум молодежи КТЖ. Молодые специалисты также участвуют в международных проектах.

Фото: КТЖ

– Работники компании принимают участие в форумах и образовательных площадках в Узбекистане, Азербайджане и России, а также в проекте «Новое звено», направленном на внедрение инновационных решений в железнодорожной отрасли, – сообщил Нариман Дюсекеев.

Также в компании действует система корпоративного волонтерства.

– Реализуется программа «Школа корпоративных волонтеров», а также ежегодный конкурс «Волонтер года» по нескольким направлениям социальной активности. Победители конкурса и наиболее активные участники представляют компанию на международных слетах, форумах и добровольческих площадках, – отметил он.

Кроме того, КТЖ активно взаимодействует с учебными заведениями. На сегодня ими заключено 49 меморандумов с колледжами и вузами. Выпускники могут трудоустраиваться на вакантные должности без прохождения конкурсных процедур. В 2024 году было принято 58 молодых специалистов, в 2025 – 33 специалиста, а за первое полугодие 2026 года – 20.

В компании подчеркивают, что принимаемые меры позволяют постепенно закрывать кадровую потребность и формировать устойчивый кадровый резерв.