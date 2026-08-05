Промежуточные результаты голосования за партии Казахстана озвучили на теледебатах

В прямом эфире «Седьмого канала» объявили промежуточные итоги онлайн-голосования за семь политических партий, участвующих в выборах в Курултай, передает Kazinform.

В Астане продолжаются телевизионные предвыборные дебаты с участием представителей политических партий, принимающих участие в выборах в Курултай. Прямую трансляцию проекта ведет «Седьмой канал».

К этому часу участники представили свои предвыборные программы, озвучили предложения по развитию системы образования и приступили к этапу взаимных вопросов. В рамках третьего этапа представители политических партий задают друг другу вопросы, касающиеся предвыборных инициатив, механизмов реализации программ и актуальных вопросов государственной политики.

Представитель партии «Әділет» Рауан Кенжеханулы представил инициативы по цифровизации образования. Партия предложила развивать применение искусственного интеллекта в образовательной сфере, уделяя особое внимание защите персональных данных, цифровой безопасности и повышению цифровой грамотности населения. Также было заявлено о планах в течение пяти лет обучить 5 млн казахстанцев цифровым технологиям.

Представитель партии Respublica Мейрамгуль Мадали представила предложения по развитию высшего образования и повышению его международной конкурентоспособности. Среди инициатив партии — внедрение цифровой системы приема иностранных абитуриентов, развитие программ двойных дипломов, экспорт образовательных услуг и совершенствование независимой аккредитации.

Представитель партии «Ак жол» Дулат Тастекей акцентировал внимание на необходимости создания достойных условий труда для педагогов и повышения их заработной платы. Он также отметил, что партия последовательно продвигает законодательные инициативы, направленные на совершенствование социальной политики и развитие системы образования.

Представитель ОСДП Максут Насибулов выступил за расширение доступности высшего образования. По его мнению, бесплатное обучение в вузах не является популистской мерой и уже успешно применяется в ряде европейских стран. Партия считает, что возможность получения высшего образования не должна зависеть исключительно от финансовых возможностей семьи.

Представитель партии «Байтак» Аслан Байзаханов подчеркнул важность формирования экологической культуры с раннего возраста. По его словам, экологическое просвещение должно стать непрерывным процессом — от детского сада до системы государственного управления. Он также отметил, что партия уже реализовала программы экологического обучения, охватившие более 150 тысяч человек.

Представитель партии «Ауыл» Шахмардан Байманов высказался за усиление контроля за реализацией программы «С дипломом — в село». Партия считает необходимым совершенствовать механизмы мониторинга исполнения программы, а также предлагает закрепить обязательство выпускников, поступивших в вузы по сельской квоте, после завершения обучения возвращаться на работу в родные населенные пункты.

Представитель Народной партии Казахстана Бейбит Кусаинов предложил передать колледжи в доверительное управление профильным частным компаниям. По мнению партии, такой подход позволит студентам проходить производственную практику во время обучения и обеспечит их дальнейшее трудоустройство по специальности, что поможет сократить дефицит квалифицированных рабочих кадров.

Одной из ключевых особенностей проекта остается активное участие зрителей. Во время прямого эфира продолжается онлайн-голосование с помощью QR-кода, где зрители отвечают на вопрос: «Выступление спикера какой партии вам понравилось?» По итогам первых этапов дебатов объявлены промежуточные результаты голосования:

Партия «Әділет» — 42,53%; ОСДП — 9,57%; Партия «Байтак» — 1,32%; Народная партия Казахстана — 10,13%; Партия «Ауыл» — 17,58%; Партия «Ак жол» — 7,22%; Партия Respublica — 10,88%; «Никого не поддерживаю» — 0,77%.

Голосование продолжается до завершения прямого эфира. По состоянию на 23 часа по времени Астаны в голосовании приняло участие 30 842 зрителей.

Напомним, дебаты проходят в четыре этапа. В ходе первого представители партий презентуют свои предвыборные программы и участвуют в открытой дискуссии. Второй этап посвящен предложениям по развитию системы образования. На третьем этапе участники отвечают на вопросы зрителей, присутствующих в студии, а в завершение выступают с итоговыми обращениями к избирателям.