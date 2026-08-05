Теледебаты с участием семи политических партий стартовали в Астане

Сегодня, 5 августа, в Казмедиа орталығы в Астане стартовали телевизионные предвыборные дебаты с участием представителей политических партий, принимающих участие в выборах в Курултай, передает Kazinform.

Прямую трансляцию проекта ведет Седьмой канал. Перед началом дебатов представители политических партий встретились со своими сторонниками и представителями средств массовой информации. В прямом эфире Седьмого канала также состоялась открытая жеребьевка, по итогам которой была определена очередность выступлений участников.

Главной темой дебатов стали вопросы развития системы образования.



Проект проходит в интерактивном формате и объединяет представителей семи политических партий Казахстана:

партия Respublica — Мейрамгуль Мадали;

партия «Ак жол» — Дулат Тастекей;

ОСДП — Максут Насибулов;

партия «Әділет» — Рауан Кенжеханулы;

партия «Байтак» — Аслан Байзаханов;

партия «Ауыл» — Шахмардан Байманов;

Народная партия Казахстана — Бейбит Кусаинов.





Дебаты проходят в четыре этапа. В ходе первого представители партий презентуют свои предвыборные программы и участвуют в открытой дискуссии. Второй этап посвящен предложениям по развитию системы образования. На третьем этапе участники отвечают на вопросы зрителей, присутствующих в студии, а в завершение выступают с итоговыми обращениями к избирателям.

Одной из ключевых особенностей проекта станет активное участие аудитории. Во время прямого эфира зрители могут принять участие в онлайн-голосовании с помощью QR-кода, ответив на вопрос: «Выступление спикера какой партии вам понравилось?». Его промежуточные результаты будут объявлены после второго раунда, а итоговые в конце эфира.



Прямая трансляция дебатов продолжается в эфире Седьмого канала, а также доступна на официальных страницах телеканала в социальных сетях.

Напомним, выборы в Курултай назначены на 23 августа.

В ходе голосования казахстанцам предстоит избрать 145 депутатов Курултая, срок полномочий которых составит пять лет.

Ранее ЦИК зарегистрировала партийные списки кандидатов в депутаты Курултая от семи политических партий.

Конкурс составил почти четыре кандидата на место. 23 июля в 18:01 стартовала предвыборная агитационная кампания партий, все семь политических партий открыли предвыборные штабы.

Также ЦИК определил порядок партий в бюллетене и напомнил о важном запрете в день выборов.

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