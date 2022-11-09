Проложить дорогу через ущелье до водопада Бұрхан бұлақ планируют в Жетысу

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Три автодорожных проекта реализуются в Жетысуской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан.

В целях улучшения состояния автодорог с 2021 года за счет республиканского бюджета ведутся работы по капитальному ремонту участка автодороги «Сарыозек-Коктал». Кроме того, ведутся работы по среднему ремонту участка автодороги «Коктал-Жаркент-Хоргос» протяженностью 31 км (130-145, 306-322).

В проекте республиканского бюджета на 2023-2025 годы предусмотрены все необходимые средства для полного завершения вышеуказанных проектов. Техническое состояние оставшихся участков автодорог будет поддерживаться за счет дорожно-ремонтных работ в рамках содержания автодорог.

Также запланировано завершение в течение последующих двух лет строительства автодороги «Лепсі – Балхаш». Так, в 2018 году начата реализация проекта по реконструкции Автомобильной дороги «Алматы – Усть-Каменогорск – Лепсы – Актогай» протяженностью 110 км. Данный проект разделен на 2 участка. В 2021 году завершены работы по первому участку и объект сдан в эксплуатацию. Строительные работы по второму участку планируется завершить в 2024 году.

По проекту реконструкции дороги до водопада Бұрхан бұлақ планируется проложить дорогу через ущелье реки Кора Ескелдинского района от города Текели до водопада Бұрхан бұлақ. На сегодняшний день акиматом области ведутся проектно-изыскательные работы. Проектно-сметную документацию по данному участку, как ожидается, завершат 2023 году.

Ранее Глава государства в ходе своей рабочей поездки в Жетысускую область обратил внимание на то, что в регионе необходимо модернизировать жилищно-коммунальное хозяйство и автомобильную инфраструктуру.

На сегодняшний день приняты комплексные меры по улучшению состояния республиканских и местных дорог. В целом развитие автодорожной отрасли и автомобильных дорог осуществляется в рамках национального проекта «Сильные регионы — драйвер развития страны». Согласно нацпроекту в 2022 году планируется привести в нормативное состояние 91% дорог республиканского значения, а 85% местных дорог. Ранее Глава государства поручал к 2025 году довести долю местных дорог, находящихся в хорошем состоянии, до 95%. Данный вопрос находится на постоянном контроле Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.