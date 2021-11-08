Проломил стену и обокрал ломбард на 40 млн тенге: спецоперация по задержанию вора прошла в Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы в ходе спецоперации задержан вор-гастролер, подозреваемый в краже из ломбарда ювелирных изделий на сумму более 40 миллионов тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«11 сентября в дежурную часть Карасайского РУП Алматинской области обратилась 54-летняя жительница Каскелена с заявлением о краже. Женщина пояснила, что некто взломал стену в ломбарде и похитил драгоценности на 40 миллионов тенге. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по ст. 188 ч. 3 УК РК», - сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматинской области.
В результате организованных оперативно-розыскных мероприятий, сотрудники управления криминальной полиции ДП Алматинской области установили подозреваемого, оказавшегося ранее неоднократно судимым за разбой, грабежи и кражи 36-летним уроженцем города Экибастуза. Мужчина проживал на съемных квартирах и часто менял адреса.
В Алматы в ходе спецоперации, проведенной с участием бойцов специального подразделения, 6 ноября подозреваемый был задержан и водворен в ИВС. Изобличенный предъявленными доказательствами, мужчина признался в краже и рассказал, что стену взломал при помощи приготовленного для этой цели специального устройства, предварительно отключив сигнализацию.
Похищенные материальные ценности сдал перекупщикам. На вырученные деньги выкупил из залога автомашину своей жены и купил себе новый дорогой автомобиль. В соответствии со ст. 201 УПК РК, иная информация в интересах следствия не разглашается.
- Четырем нуждающимся семьям подарили жилье в Жаркенте
- Подробности взрыва в Актау: разрушена дорожно-строительная лаборатория
- 24-летний мужчина сбывал «мефедрон» в Алматы
- Алматинец зарубил топором любовника жены
- Водитель авто с российскими номерами нарушил ПДД на 5,8 млн тенге в Алматинской области
- Водители пострадавших от взрыва машин жалуются на медлительность криминалистов в Актау
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана