Проломил стену и обокрал ломбард на 40 млн тенге: спецоперация по задержанию вора прошла в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы в ходе спецоперации задержан вор-гастролер, подозреваемый в краже из ломбарда ювелирных изделий на сумму более 40 миллионов тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«11 сентября в дежурную часть Карасайского РУП Алматинской области обратилась 54-летняя жительница Каскелена с заявлением о краже. Женщина пояснила, что некто взломал стену в ломбарде и похитил драгоценности на 40 миллионов тенге. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по ст. 188 ч. 3 УК РК», - сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматинской области.

В результате организованных оперативно-розыскных мероприятий, сотрудники управления криминальной полиции ДП Алматинской области установили подозреваемого, оказавшегося ранее неоднократно судимым за разбой, грабежи и кражи 36-летним уроженцем города Экибастуза. Мужчина проживал на съемных квартирах и часто менял адреса.

В Алматы в ходе спецоперации, проведенной с участием бойцов специального подразделения, 6 ноября подозреваемый был задержан и водворен в ИВС. Изобличенный предъявленными доказательствами, мужчина признался в краже и рассказал, что стену взломал при помощи приготовленного для этой цели специального устройства, предварительно отключив сигнализацию.

Похищенные материальные ценности сдал перекупщикам. На вырученные деньги выкупил из залога автомашину своей жены и купил себе новый дорогой автомобиль. В соответствии со ст. 201 УПК РК, иная информация в интересах следствия не разглашается.