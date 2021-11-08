+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -0 °С
Алматы: -5 °С
USD 427.11 EUR 497.5
RUB 6.05 CNY 66.77
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Проломил стену и обокрал ломбард на 40 млн тенге: спецоперация по задержанию вора прошла в Алматы

8 Ноября 2021 20:35
Поделиться:
Проломил стену и обокрал ломбард на 40 млн тенге: спецоперация по задержанию вора прошла в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы в ходе спецоперации задержан вор-гастролер, подозреваемый в краже из ломбарда ювелирных изделий на сумму более 40 миллионов тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
24-летний мужчина сбывал «мефедрон» в Алматы
Наказан астанчанин, справивший нужду возле кафе Шестеро детей едва не погибли от отравления угарным газом в Нур-Султане Более одного миллиона тенге выманил аферист за трудоустройство у жителя Туркестанской области

«11 сентября в дежурную часть Карасайского РУП Алматинской области обратилась 54-летняя жительница Каскелена с заявлением о краже. Женщина пояснила, что некто взломал стену в ломбарде и похитил драгоценности на 40 миллионов тенге. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по ст. 188 ч. 3 УК РК», - сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматинской области.

В результате организованных оперативно-розыскных мероприятий, сотрудники управления криминальной полиции ДП Алматинской области установили подозреваемого, оказавшегося ранее неоднократно судимым за разбой, грабежи и кражи 36-летним уроженцем города Экибастуза. Мужчина проживал на съемных квартирах и часто менял адреса.

В Алматы в ходе спецоперации, проведенной с участием бойцов специального подразделения, 6 ноября подозреваемый был задержан и водворен в ИВС. Изобличенный предъявленными доказательствами, мужчина признался в краже и рассказал, что стену взломал при помощи приготовленного для этой цели специального устройства, предварительно отключив сигнализацию.

Похищенные материальные ценности сдал перекупщикам. На вырученные деньги выкупил из залога автомашину своей жены и купил себе новый дорогой автомобиль. В соответствии со ст. 201 УПК РК, иная информация в интересах следствия не разглашается.


Подписывайтесь на наш канал:

#Алматы   #Алматинская область   #Происшествия  
Поделиться:

Автор:

Еламан Турысбеков

Новости по теме
24-летний мужчина сбывал «мефедрон» в Алматы
Наказан астанчанин, справивший нужду возле кафе
Шестеро детей едва не погибли от отравления угарным газом в Нур-Султане
Более одного миллиона тенге выманил аферист за трудоустройство у жителя Туркестанской области
Популярное
1 Зарплату повысят полицейским в Казахстане
2 При каких условиях Геннадий Головкин может стать абсолютным чемпионом мира
3 Теперь участковые будут обладать еще большим правом – глава МВД РК
4 1031 человек заболел коронавирусом в Казахстане за сутки
5 Коронавирус в Казахстане: еще одна область перешла в «зеленую» зону
6 Около 10 млн тенге украли мужчины у своего свата в Туркестанской области
Читайте также
Водитель авто с российскими номерами нарушил ПДД на 5,8 млн тенге в Алматинской области
Водители пострадавших от взрыва машин жалуются на медлительность криминалистов в Актау
Зарплату повысят полицейским в Казахстане
При каких условиях Геннадий Головкин может стать абсолютным чемпионом мира
Теперь участковые будут обладать еще большим правом – глава МВД РК
1031 человек заболел коронавирусом в Казахстане за сутки
Коронавирус в Казахстане: еще одна область перешла в «зеленую» зону
Около 10 млн тенге украли мужчины у своего свата в Туркестанской области
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz

Архив