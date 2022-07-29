29 Июля 2022 07:18

Проливные дожди в ОАЭ бьют рекорды по количеству осадков

АБУ-ДАБИ. КАЗИНФОРМ - В Объединенных Арабских Эмиратах выпало самое большое количество осадков за 27 лет в результате проливных дождей, длившихся последние два дня, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Khaleej Times.

По данным Национального центра метеорологии, ливни и дожди привели к крупнейшему наводнению в истории страны.

Портовая станция Фуджейры в четверг зафиксировала 255,2 мм осадков, что является самым высоким показателем для ОАЭ в июле.

Второй по величине уровень осадков - 209,7 мм был зафиксирован в Масафи, городе на северо-востоке ОАЭ, расположенном в эмирате Рас- аль-Хайма. Третий - в аэропорту Фуджейры с уровнем осадков 187,9 мм.

Полиция Фуджейры проинформировала, что в результате наводнения каких-либо сообщений о пострадавших не поступало, при этом ущерб был нанесен только зданиям и автомобилям. Там также отметили, что эмират получил срочную поддержку от полиции Абу-Даби и Дубай.

Вице-президент ОАЭ шейх Мохаммед бин Рашид дал поручение спасательным группам в Дубай оказать помощь в спасательных операциях в эмирате Фуджейра, а также в восточных регионах страны, пострадавших от сильного дождя.

Одновременно был сформирован комитет по чрезвычайным ситуациям для работы по ограничению ущерба от проливного дождя в ОАЭ и ​​для перевода всех семей, пострадавших от дождя, во временные убежища и близлежащие отели.

Правительство страны издало указ о переходе на удаленный режим работы в четверг и пятницу. Он коснулся сотрудников федеральных агентств, работающих в районах, пострадавших от сильных ливней, включая эмираты Шарджа, Рас-Аль-Хайма и Фуджейра.

Из-за непрекращающихся дождей и повреждений дорог, вызванных наводнениями, несколько маршрутов в этих трех провинциях были перекрыты. Водителей попросили оставаться дома или использовать альтернативные дороги в случае чрезвычайной ситуации.

Жителей ОАЭ призвали также держаться подальше от долин и плотин во время объявлений и предупреждений о нестабильной погоде. С начала непогоды Национальный центр метеорологии ОАЭ выпустил более 70 предупреждений, первое из которых поступило 23 июля.

Для восстановления инфраструктуры, пострадавшей от непогоды, по всей стране сформированы полевые оперативные группы для немедленного устранения последствий, сообщило Национальное управление по чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.





Фото: www.khaleejtimes.com