Проливные дожди в Японии унесли жизни шести человек

Шесть человек погибли в результате проливных дождей, обрушившихся на восточную часть Японии, передает агентство Kazinform со ссылкой на Kyodo .

По всей префектуре Тиба, расположенной недалеко от Токио, произошло подтопление дорог, в результате чего автомобили оказались заблокированы, а на дорогах образовались пробки.

Японское метеорологическое агентство также объявило предупреждение наивысшего пятого уровня об угрозе оползней для региона, однако в пятницу все предупреждения были понижены.

Более чем 400 000 человек получили распоряжения об эвакуации. 45 000 домов остались без электричества.

Около 7 000 человек провели ночь в аэропорту из-за парализованного движения поездов и автобусов.

Фото: Kyodo

Ливни вызвали серьезные перебои в работе транспорта в Тибе и некоторых районах Токио, из-за чего многие пассажиры и туристы оказались в затруднительном положении.

В города Тиба количество осадков за один час в четверг вечером достигло 115 миллиметров — примерно столько же, сколько обычно выпадает в регионе за весь август.

Проливные дожди вызваны поступлением теплого и влажного воздуха в восточную часть Японии, который столкнулся с холодным воздухом в верхних слоях атмосферы, что привело к крайне нестабильным погодным условиям.

Ранее сообщалось, с прохождением атмосферных фронтов на большей части Казахстана прогнозируются дождь, гроза, порывистый ветер, выпадения града.