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    Проливные дожди в Японии унесли жизни шести человек

    Шесть человек погибли в результате проливных дождей, обрушившихся на восточную часть Японии, передает агентство Kazinform со ссылкой на Kyodo

    Проливные дожди в Японии унесли жизни шести человек
    Фото: Kyodo

    По всей префектуре Тиба, расположенной недалеко от Токио, произошло подтопление дорог, в результате чего автомобили оказались заблокированы, а на дорогах образовались пробки.

    Японское метеорологическое агентство также объявило предупреждение наивысшего пятого уровня об угрозе оползней для региона, однако в пятницу все предупреждения были понижены.

    Более чем 400 000 человек получили распоряжения об эвакуации. 45 000 домов остались без электричества. 

    Около 7 000 человек провели ночь в аэропорту из-за парализованного движения поездов и автобусов. 

    Проливные дожди в Японии унесли жизни шести человек
    Фото: Kyodo

    Ливни вызвали серьезные перебои в работе транспорта в Тибе и некоторых районах Токио, из-за чего многие пассажиры и туристы оказались в затруднительном положении.

    В города Тиба количество осадков за один час в четверг вечером достигло 115 миллиметров — примерно столько же, сколько обычно выпадает в регионе за весь август.

    Проливные дожди вызваны поступлением теплого и влажного воздуха в восточную часть Японии, который столкнулся с холодным воздухом в верхних слоях атмосферы, что привело к крайне нестабильным погодным условиям. 

    Ранее сообщалось, с прохождением атмосферных фронтов на большей части Казахстана прогнозируются дождь, гроза, порывистый ветер, выпадения града. 

    Япония Дожди В мире
    Жулдыз Атагельдиева
    Жулдыз Атагельдиева
    Автор