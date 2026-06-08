Проливные дожди осложнили ситуацию на юго-западе Китая: эвакуированы почти 10 тысяч человек

На отдельные районы провинции Гуйчжоу в Китае обрушились проливные дожди, которые вызвали наводнения и вынудили власти провести эвакуацию почти 10 тыс. жителей, передает Kazinform со ссылкой на Синьхуа.

Наиболее серьезно пострадали городской уезд Цяньси, городской округ Цзуньи и уезд Чаншунь.

В Цяньси непрерывные ливни, продолжавшиеся с субботы до раннего утра воскресенья, затронули все 30 волостей и поселков городского уезда. В пяти из них выпали исключительно сильные осадки.

Местные власти перешли на круглосуточный режим экстренного реагирования. К настоящему моменту спасательные службы эвакуировали 1377 жителей (491 семью) и спасли более 50 человек, оказавшихся заблокированными.

В уезде Чаншунь более 3000 жителей (около 1000 семей) из деревень ниже по течению от водохранилища Баньцун были переселены в безопасное место после того, как отключение электричества нарушило работу водохранилища и привело к естественному сбросу воды из-за превышения критического уровня.

Министерство водного хозяйства КНР и Китайское метеорологическое управление с 18:00 воскресенья объявили предупреждение наивысшего «красного» уровня в связи с угрозой внезапных паводков. Ведомства предупредили о высоком риске их возникновения в отдельных районах юго-восточной части провинции Гуйчжоу с 20:00 7 июня до 20:00 8 июня.

В рамках мер реагирования власти Цяньдуннань-Мяо-Дунского автономного округа усилили мониторинг 27 рек и мобилизовали тысячи должностных лиц и сотрудников служб по борьбе с наводнениями.

По состоянию на вечер воскресенья в Цяньдуннань-Мяо-Дунском автономном округе были заблаговременно эвакуированы 4582 жителя (1322 семьи). Продолжается эвакуация еще 21 754 жителей (7213 семей).

Ранее в конце мая Китай активировал режим экстренного реагирования четвертого уровня на наводнения в четырех регионах провинциального уровня.