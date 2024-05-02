Проливные дожди накрыли столицу Турции

Из-за сильного ливня в Анкаре на некоторых улицах и проспектах образовалось большое скопление воды. Были затоплены находящиеся на дорогах транспортные средства, дома и рабочие места. Обильные осадки привели к отключению электроэнергии в некоторых районах, передает корреспондент агентства Kazinform.

Фото: sondakika.com

Начиная с понедельника в турецкой столице выпало рекордное количество осадков. Сильные дожди сопровождаются грозами и громом, а также порывистыми ветрами.

Государственная метеорологическая служба Турции предупредила жителей и гостей Анкары об опасности, связанной с проливными дождями и сильными потоками ветра.

Фото: trthaber.com

Главные улицы города превратились в большие реки, что заставило автотранспорт в буквальном смысле переплывать отдельные отрезки дорог. Большое количество зданий, в том числе междугородний автобусный вокзал Анкары «AŞTİ» оказались затоплены.

Фото: sondakika.com

Из-за скопления воды в подземных проездах и переходах полицейские предприняли дополнительные меры безопасности, перекрыв входы и выходы. Движение транспорта через данные пути перенаправлено на дополнительные боковые дороги.

Под мостами и в подземных тоннелях большое количество машин попали под воду. Некоторая часть автомобилей, оставшихся на дорогах, вызволяют из водяного потока с помощью эвакуаторов.

Фото: trthaber.com

В результате сильного ливня в Управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD) столичного муниципалитета Анкары поступило множество сообщений о помощи в эвакуации из водяных потоков людей и транспортных средств. Из-за плохих погодных условий на дорогах столицы повысилось число ДТП, в том числе с участием мотоциклов и мотороллеров.

Фото: trthaber.com

Согласно заявлению городских властей, к данному времени информация о пострадавших гражданах отсутствует. Однако в отдельных районах из-за обильных осадков подтоплены жилые дома и офисные помещения.

Фото: sondakika.com

Местные экстренные службы работают во всех затопленных районах. Полицейские, пожарные, спасатели, медработники и другие муниципальные службы дежурят в усиленном режиме.