«Пролив Трампа»: президент США предложил переименовать Ормузский пролив
Глава Белого дома выступил с новой инициативой на фоне продолжающегося конфликта с Ираном, передает собственный корреспондент агентства Kazinform на Ближнем Востоке.
В среду президент США предложил переименовать Ормузский пролив в «пролив Трампа», заявив об установлении контроля США над стратегическим водным путем.
— Теперь, когда он находится под контролем США, не следует ли нам переименовать Ормузский пролив в ПРОЛИВ ТРАМПА? Как и сама Америка, он станет «горячее», чем когда-либо, — написал он в социальной сети Truth Social.
September 2, 2026
Позднее Белый дом опубликовал карту Персидского залива с предложенным названием. Однако спустя несколько часов Трамп дал понять, что не настаивает на переименовании.
— Это просто было предложено, — сказал он со смехом, отвечая на вопрос журналиста в Овальном кабинете.
President Trump on renaming the Strait of Hormuz to 'Trump Strait': "It was just thrown out there." pic.twitter.com/xkv8QdUzGH— CSPAN (@cspan) September 2, 2026
Через Ормузский пролив транспортируется около пятой части мировой нефти. Вашингтон утверждает, что судоходный путь находится под его контролем, тогда как Тегеран заявляет о фактическом закрытии пролива.
Заявление прозвучало после нового обострения боевых действий в районе Ормузского пролива. Во вторник американские силы нанесли удары по объектам в Иране, обвинив Тегеран в попытках установить мины в акватории. Иран ответил атаками на американские военные базы в странах региона.
В течение своего второго срока Трамп неоднократно менял географические названия международных водоемов, по крайней мере частично с целью подшутить над другими странами.
Накануне Apple изменила название озера Онтарио на «озеро Америка» в картографическом сервисе Apple Maps для пользователей из США. Это случилось после того, как Трамп подписал указ о переименовании водоема.