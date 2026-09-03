«Пролив Трампа»: президент США предложил переименовать Ормузский пролив

Глава Белого дома выступил с новой инициативой на фоне продолжающегося конфликта с Ираном, передает собственный корреспондент агентства Kazinform на Ближнем Востоке.

В среду президент США предложил переименовать Ормузский пролив в «пролив Трампа», заявив об установлении контроля США над стратегическим водным путем.

— Теперь, когда он находится под контролем США, не следует ли нам переименовать Ормузский пролив в ПРОЛИВ ТРАМПА? Как и сама Америка, он станет «горячее», чем когда-либо, — написал он в социальной сети Truth Social.

Позднее Белый дом опубликовал карту Персидского залива с предложенным названием. Однако спустя несколько часов Трамп дал понять, что не настаивает на переименовании.

— Это просто было предложено, — сказал он со смехом, отвечая на вопрос журналиста в Овальном кабинете.

President Trump on renaming the Strait of Hormuz to 'Trump Strait': "It was just thrown out there." pic.twitter.com/xkv8QdUzGH — CSPAN (@cspan) September 2, 2026

Через Ормузский пролив транспортируется около пятой части мировой нефти. Вашингтон утверждает, что судоходный путь находится под его контролем, тогда как Тегеран заявляет о фактическом закрытии пролива.

Заявление прозвучало после нового обострения боевых действий в районе Ормузского пролива. Во вторник американские силы нанесли удары по объектам в Иране, обвинив Тегеран в попытках установить мины в акватории. Иран ответил атаками на американские военные базы в странах региона.

В течение своего второго срока Трамп неоднократно менял географические названия международных водоемов, по крайней мере частично с целью подшутить над другими странами.

Накануне Apple изменила название озера Онтарио на «озеро Америка» в картографическом сервисе Apple Maps для пользователей из США. Это случилось после того, как Трамп подписал указ о переименовании водоема.