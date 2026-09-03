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    «Пролив Трампа»: президент США предложил переименовать Ормузский пролив

    Глава Белого дома выступил с новой инициативой на фоне продолжающегося конфликта с Ираном, передает собственный корреспондент агентства Kazinform на Ближнем Востоке.

    «Пролив Трампа»: президент США предложил переименовать Ормузский пролив
    Фото: media.az

    В среду президент США предложил переименовать Ормузский пролив в «пролив Трампа», заявив об установлении контроля США над стратегическим водным путем.

    — Теперь, когда он находится под контролем США, не следует ли нам переименовать Ормузский пролив в ПРОЛИВ ТРАМПА? Как и сама Америка, он станет «горячее», чем когда-либо, — написал он в социальной сети Truth Social.

    Позднее Белый дом опубликовал карту Персидского залива с предложенным названием. Однако спустя несколько часов Трамп дал понять, что не настаивает на переименовании.

    — Это просто было предложено, — сказал он со смехом, отвечая на вопрос журналиста в Овальном кабинете.

    Через Ормузский пролив транспортируется около пятой части мировой нефти. Вашингтон утверждает, что судоходный путь находится под его контролем, тогда как Тегеран заявляет о фактическом закрытии пролива.

    Заявление прозвучало после нового обострения боевых действий в районе Ормузского пролива. Во вторник американские силы нанесли удары по объектам в Иране, обвинив Тегеран в попытках установить мины в акватории. Иран ответил атаками на американские военные базы в странах региона.

    В течение своего второго срока Трамп неоднократно менял географические названия международных водоемов, по крайней мере частично с целью подшутить над другими странами.

    Накануне Apple изменила название озера Онтарио на «озеро Америка» в картографическом сервисе Apple Maps для пользователей из США. Это случилось после того, как Трамп подписал указ о переименовании водоема.

    В мире Ситуация на Ближнем Востоке Ормузский пролив Дональд Трамп
    Арсен Утешев
    Арсен Утешев
    Автор