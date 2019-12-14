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Прокуроры Шымкента отметили День независимости

14 Декабря 2019 23:41
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Прокуроры Шымкента отметили День независимости

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ – В городской прокуратуре Шымкента состоялось торжественное собрание, посвященное Дню независимости РК. В праздничном торжестве приняли участие ветераны надзорного органа и работники всех подразделений, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Прокурор города Максат Кожабаев отметил, что сбылась многовековая мечта наших предков о свободе и независимости.

«Мы должны помнить о том, сколько трудностей пережили наши предки для достижения независимости, и дорожить этим днем, повышать благосостояние людей, строить правовое государство. На этом поприще работники органов прокуратуры также будут всегда на переднем плане», - сказал руководитель надзорного органа.

В канун праздника за заслуги по обеспечению законности и общественного порядка, согласно Указу Президента РК Касым-Жомарта Токаева, заместитель прокурора города Берген Ержаппар был награжден медалью «За боевое мужество». Также за образцовое исполнение своих должностных обязанностей, обеспечение законности и правопорядка ряд работников прокуратуры был награжден приказом Генерального прокурора РК медалью «За безупречную службу». Завершилось мероприятие праздничным концертом.

Автор: Айнур Акбаева

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Ключевые слова: Дата, День Независимости , Шымкент,
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