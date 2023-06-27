Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Алматы

Прокуроры Алматы оштрафовали «КазТрансГаз Аймак» на полмиллиарда тенге и снизили тариф

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
27 Июня 2023, 12:35
Прокуроры Алматы оштрафовали «КазТрансГаз Аймак» на полмиллиарда тенге и снизили тариф

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Проверкой деятельности Алматинского производственного филиала АО «КазТрансГаз Аймак» выявлены факты злоупотребления доминирующим и монопольным положением, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города Алматы.

Так, по условиям монополиста предприниматели необоснованно оплачивали 10% от стоимости газа за неиспользованный объем.

За злоупотребление доминирующим и монопольным положением филиал АО «КазТрансГаз Аймак» привлечен по статье 159 ч.3-1 Кодекса РК «Об административных правонарушениях», с наложением штрафа в размере 497,1 млн тенге.

Кроме того, субъектом естественных монополии несмотря на рост в 2022 году объема предоставляемых услуг, тариф на 2023 год компанией не снижен (при увеличении объема предоставляемых услуг, тариф должен быть пересмотрен).

В этой связи, по акту надзора Департаментом по регулированию естественных монополий вынесен приказ о снижении с 1 апреля текущего года тарифа на транспортировку товарного газа на 6%, с 4 099,25 тенге за 1000 кубометров до 3 848,03 тенге за 1000 кубометров.

Принятыми мерами защищены права 450 тысяч потребителей города Алматы, в том числе 8,8 тысяч предпринимателей.


Энергетика   Алматы   Генпрокуратура   Цены и тарифы   Газификация  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Дожди и усиление ветра ожидаются в Казахстане
Дожди и усиление ветра ожидаются в Казахстане
Александр Бублик снялся с матча Уимблдона-2023
Александр Бублик снялся с матча Уимблдона-2023
Прожить месяц на минимальную зарплату - столичный блогер проводит эксперимент
Прожить месяц на минимальную зарплату - столичный блогер проводит эксперимент
Елена Рыбакина сыграет с Кэти Бултер за выход в 1/8 финала Уимблдона-2023
Елена Рыбакина сыграет с Кэти Бултер за выход в 1/8 финала Уимблдона-2023
Сколько заработал первая ракетка Казахстана за исторический результат на Уимблдоне
Сколько заработал первая ракетка Казахстана за исторический результат на Уимблдоне
Перфоманс шоу военных оркестров мира прошло на площадях Астаны
Перфоманс шоу военных оркестров мира прошло на площадях Астаны
Перекрытие главных улиц Алматы и новые технологии: как сейчас строят дороги
Перекрытие главных улиц Алматы и новые технологии: как сейчас строят дороги
Женщина и двое детей едва не задохнулись в заглохшем лифте в Шымкенте
Женщина и двое детей едва не задохнулись в заглохшем лифте в Шымкенте
Из-за дефицита битума срываются сроки ремонта дорог в СКО
Из-за дефицита битума срываются сроки ремонта дорог в СКО