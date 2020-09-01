+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 31 °С
Алматы: 27 °С
USD 412.55 EUR 468.66
RUB 5.79 CNY 58.80
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Прокурорский надзор носит запоздалый характер – Глава государства

1 Сентября 2020 14:01
Поделиться:
Прокурорский надзор носит запоздалый характер – Глава государства

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Модернизировать правоохранительную сферу по примеру развитых стран ОЭСР поручил Президент РК Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Сейчас нам нужна железная дисциплина в исполнительных органах – сенатор Куришбаев
Члены Нацсовета поддержали инициативы, озвученные в президентском Послании Своевременная реализация поручений Президента повлияет на стабилизацию экономики - мажилисмен Нурлан Нигматулин: Послание Президента – это чёткое видение дальнейшего развития страны

«Что касается прокурорского надзора, то он носит запоздалый характер. Прокуроры знакомятся с обстоятельствами дел только перед направлением в суд. Следуют модернизировать уголовную сферу по примеру развитых стран ОЭСР», - сказал Касым-Жомарт Токаев, выступая с Посланием народу Казахстана.

Глава государства подчеркнул, что Казахстану нужна модель, обеспечивающая своевременную защиту прав граждан и отвечающая высоким международным стандартам.

«Считают необходимым внедрить в Казахстане трехзвенную модель с четким разделением полномочий. Полиция должна выявлять преступления, устанавливать виновных лиц, собирать и закреплять улики. Прокурор обязан давать независимую оценку собранным доказательствам, пресекать нарушение прав граждан, не допускать вовлечение добросовестных граждан в уголовный процесс, поддерживать обвинение в суде. Суд будет рассматривать жалобы на действия органов и выносить окончательный вердикт по делу», - пояснил Касым-Жомарт Токаев.


Подписывайтесь на наш канал:

#Президент Казахстана   #Суды   #Генпрокуратура   #МВД РК   #Послание Президента РК-2020  
Поделиться:

Автор:

Серик Сабеков

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz

Архив