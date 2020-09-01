Прокурорский надзор носит запоздалый характер – Глава государства

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Модернизировать правоохранительную сферу по примеру развитых стран ОЭСР поручил Президент РК Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Что касается прокурорского надзора, то он носит запоздалый характер. Прокуроры знакомятся с обстоятельствами дел только перед направлением в суд. Следуют модернизировать уголовную сферу по примеру развитых стран ОЭСР», - сказал Касым-Жомарт Токаев, выступая с Посланием народу Казахстана.

Глава государства подчеркнул, что Казахстану нужна модель, обеспечивающая своевременную защиту прав граждан и отвечающая высоким международным стандартам.

«Считают необходимым внедрить в Казахстане трехзвенную модель с четким разделением полномочий. Полиция должна выявлять преступления, устанавливать виновных лиц, собирать и закреплять улики. Прокурор обязан давать независимую оценку собранным доказательствам, пресекать нарушение прав граждан, не допускать вовлечение добросовестных граждан в уголовный процесс, поддерживать обвинение в суде. Суд будет рассматривать жалобы на действия органов и выносить окончательный вердикт по делу», - пояснил Касым-Жомарт Токаев.