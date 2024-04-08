Прокуроры Жамбылской области помогли решить вопрос оплаты проезда для больных, нуждающихся в особых медицинских услугах, передает корреспондент агентства Kazinform.

По информации пресс-службы Жамбылской областной прокуратуры, решением областного маслихата от 5 октября 2022 года гражданам Казахстана, проживающим в Жамбылской области, предоставляется бесплатный проезд за пределы пункта постоянного проживания в рамках ГОБМП (гарантированного объема бесплатной медпомощи) и (или) медицинской помощи в системе ОСМС (обязательного социального медстрахования).

— Однако по результатам изучения документа надзорным органом было установлено, что имеются проблемные вопросы при назначении и выплате денежных средств. В решении маслихата не указаны перечень лиц, которые должны сопровождать инвалидов и детей, а также порядок выплат, ответственный орган и вид оплаты (авиа- или железнодорожный проезд, услуги санавиации). Тем самым нарушен Закон «Об обязательном социальном медицинском страховании» по части пп.3) статьи 12.

В ведомстве сообщили, что отсутствие четкой регламентации процедуры оплаты за проезд гражданам, нуждающимся в особых медицинских услугах, стало поводом для увеличения количества обращений и жалоб по этому вопросу в уполномоченные и исполнительные органы.

По мерам прокурорского надзора недостатки устранены, принято новое решение маслихата.