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    05:46, 08 Апрель 2024 | GMT +6

    Прокуроры Жамбылской области помогли решить вопрос оплаты проезда для больных

    поезд
    Фото: КТЖ

    Прокуроры Жамбылской области помогли решить вопрос оплаты проезда для больных, нуждающихся в особых медицинских услугах, передает корреспондент агентства Kazinform.

    По информации пресс-службы Жамбылской областной прокуратуры, решением областного маслихата от 5 октября 2022 года гражданам Казахстана, проживающим в Жамбылской области, предоставляется бесплатный проезд за пределы пункта постоянного проживания в рамках ГОБМП (гарантированного объема бесплатной медпомощи) и (или) медицинской помощи в системе ОСМС (обязательного социального медстрахования).

    — Однако по результатам изучения документа надзорным органом было установлено, что имеются проблемные вопросы при назначении и выплате денежных средств. В решении маслихата не указаны перечень лиц, которые должны сопровождать инвалидов и детей, а также порядок выплат, ответственный орган и вид оплаты (авиа- или железнодорожный проезд, услуги санавиации). Тем самым нарушен Закон «Об обязательном социальном медицинском страховании» по части пп.3) статьи 12.

    В ведомстве сообщили, что отсутствие четкой регламентации процедуры оплаты за проезд гражданам, нуждающимся в особых медицинских услугах, стало поводом для увеличения количества обращений и жалоб по этому вопросу в уполномоченные и исполнительные органы.

    По мерам прокурорского надзора недостатки устранены, принято новое решение маслихата.

    Теги:
    Здравоохранение Маслихат Регионы Казахстана Регионы Права человека Прокуратура
    Галина Скрипник
    Автор
    Галина Скрипник
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