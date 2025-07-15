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    17:12, 15 Июль 2025 | GMT +5

    Прокурор Западно-Казахстанской области покинул должность

    Прокурор Западно-Казахстанской области Серик Шалабаев освобождён от занимаемой должности, передает корреспондент агентства Kazinform.

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    Фото: gov.kz

    Как сообщили в пресс-службе прокуратуры ЗКО, приказ об освобождении был издан Генеральным прокурором в связи с достижением С. Шалабаевым предельного возраста для пребывания на службе.

    В настоящее время обязанности прокурора области исполняет Даурен Омаралиев.

    Серик Рыскалиевич родился в 1965 году в селе Таушык Мангистауской области.

    Службу в органах прокуратуры он начал в 1992 году.

    С 27 июля 2022 года занимал должность прокурора Западно-Казахстанской области.

    Ранее сообщалось об увольнении 16 госслужащих в Уральске.

    Теги:
    Генпрокуратура Освобождение от должности Прокуратура Западно-Казахстанская область
    Данагуль Карбаева
    Данагуль Карбаева
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