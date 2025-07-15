17:12, 15 Июль 2025 | GMT +5
Прокурор Западно-Казахстанской области покинул должность
Прокурор Западно-Казахстанской области Серик Шалабаев освобождён от занимаемой должности, передает корреспондент агентства Kazinform.
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры ЗКО, приказ об освобождении был издан Генеральным прокурором в связи с достижением С. Шалабаевым предельного возраста для пребывания на службе.
В настоящее время обязанности прокурора области исполняет Даурен Омаралиев.
Серик Рыскалиевич родился в 1965 году в селе Таушык Мангистауской области.
Службу в органах прокуратуры он начал в 1992 году.
С 27 июля 2022 года занимал должность прокурора Западно-Казахстанской области.
Ранее сообщалось об увольнении 16 госслужащих в Уральске.