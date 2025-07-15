Прокурор Западно-Казахстанской области покинул должность

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры ЗКО, приказ об освобождении был издан Генеральным прокурором в связи с достижением С. Шалабаевым предельного возраста для пребывания на службе.

В настоящее время обязанности прокурора области исполняет Даурен Омаралиев.

Серик Рыскалиевич родился в 1965 году в селе Таушык Мангистауской области.

Службу в органах прокуратуры он начал в 1992 году.

С 27 июля 2022 года занимал должность прокурора Западно-Казахстанской области.

Ранее сообщалось об увольнении 16 госслужащих в Уральске.