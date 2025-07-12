16 госслужащих уволены в Уральске

Прокуратурой установлены факты участия отдельных должностных лиц акимата Уральска, управлений государственных доходов и полиции в азартных играх через букмекерские конторы.

По результатам анализа прокуратурой Уральска в адрес акимата города, управления государственных доходов и департамента полиции Западно-Казахстанской области внесены акты надзора.

По итогам их рассмотрения к дисциплинарной ответственности привлечены 24 должностных лица, из них 16 освобождены от занимаемых должностей.

К примеру, согласно информации ТОО «OLIMPBET», сотрудник акимата Уральска с 5 июня 2021 года по 22 января 2025 года пополнил свой персональный счёт на общую сумму свыше 34 047 142 тенге. В том числе, после вступления в силу изменений в законодательство он внёс 1 741 000 тенге, проиграв из них 971 000 тенге. В связи с установленными обстоятельствами он был особожден от занимаемой должности.

Как отметили в ведомстве, прокуратура Уральска продолжит системный надзор за соблюдением законодательства о противодействии коррупции, включая контроль за исполнением антикоррупционных ограничений.