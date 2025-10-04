Прокурор из Усть-Каменогорска арестован и уволен

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Восточно-Казахстанской области, установлено, что прокурор В.Б. Пан управлял автомобилем в нетрезвом виде. Административное дело в отношении него рассматривалось в специализированном суде по делам об административных правонарушениях.

Решением суда сотрудник надзорного органа признан виновным по части 3 статьи 608 Кодекса об административных правонарушениях и арестован на 20 суток. Кроме того, он лишен права управления транспортными средствами сроком на 7 лет.

— За совершение проступка, порочащего честь сотрудника правоохранительных органов, прокурор отдела прокуратуры города Усть-Каменогорска уволен со службы в соответствии с Законом «О правоохранительной службе» и лишён классного чина «юрист 1 класса», — сообщили в пресс-службе прокуратуры ВКО.

Ранее сообщалось, что прокурор города Усть-Каменогорска Тимур Чакпантаев отстранен от должности.