РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    12:16, 04 Октябрь 2025 | GMT +5

    Прокурор из Усть-Каменогорска арестован и уволен

    В Усть-Каменогорске прокурор лишился должности после того, как в состоянии алкогольного опьянения врезался в столб и попытался скрыться от полиции, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Прокурор
    Фото: Максат Шагырбаев / Kazinform

    Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Восточно-Казахстанской области, установлено, что прокурор В.Б. Пан управлял автомобилем в нетрезвом виде. Административное дело в отношении него рассматривалось в специализированном суде по делам об административных правонарушениях.

    Решением суда сотрудник надзорного органа признан виновным по части 3 статьи 608 Кодекса об административных правонарушениях и арестован на 20 суток. Кроме того, он лишен права управления транспортными средствами сроком на 7 лет.

    — За совершение проступка, порочащего честь сотрудника правоохранительных органов, прокурор отдела прокуратуры города Усть-Каменогорска уволен со службы в соответствии с Законом «О правоохранительной службе» и лишён классного чина «юрист 1 класса», — сообщили в пресс-службе прокуратуры ВКО.

    Ранее сообщалось, что прокурор города Усть-Каменогорска Тимур Чакпантаев отстранен от должности.

    Теги:
    ДТП Прокуратура Усть-Каменогорск
    Нелли Нигматуллина
    Нелли Нигматуллина
    Автор
    Сейчас читают