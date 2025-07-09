Прокурор Брюсселя взят под охрану

Главе надзорного органа предоставлена ​​усиленная охрана после угроз со стороны брюссельских наркопреступников. Угроза считается «серьёзной и реальной».

Жюльен Муаниль находится на своем посту уже шесть месяцев и оказывает жесткое давление на наркоторговцев, пишет местные СМИ.

Всего месяц назад была проведена крупная операция в районе Петербос в Андерлехте — одном из главных очагов наркоторговли в столице. Во время пресс-конференции в то время Муаниль подчеркнул, что «это только начало».

Он добавил, что разработал план по решению проблем с наркотиками в столице. Но местные наркобанды не впечатлены.

По данным франкоязычной радиостанции RTBF, Ж.Муанилю угрожают наркопреступники, и эта угроза считается «серьёзной и реальной». Вот почему его безопасность была резко усилена. Он постоянно окружён телохранителями, а когда он передвигается, его сопровождают сотрудники полиции.

Брюссельская прокуратура не стала комментировать сообщения. Обычно такие меры инициирует Национальный кризисный центр после анализа федеральной полиции и органа анализа угроз «OCAD». Подробности принятых мер никогда не сообщаются. Федеральная полиция также не раскрывает подробностей: «В целях безопасности мы не сообщаем об отдельных случаях», — сообщили RTBF.

Это также не первый раз, когда Ж.Муанилю угрожают, но при этом предоставляют защиту. До того, как он стал прокурором в Брюсселе, он работал в федеральной прокуратуре, борясь с организованной преступностью. Там его также как минимум дважды помещали под защиту.

Один раз в связи с делом о крупном мошенничестве с продажей автомобилей. Банда, стоящая за этим, якобы хотела отомстить и вызвала киллера.

Год спустя это произошло снова, на этот раз в рамках большого досье, связанного с полицейским взломом зашифрованных телефонов, используемых организованной преступностью. По данным ежедневной газеты Le Soir, у албанской мафии были планы убить его.

В 2024 году 101 человеку в Бельгии была предоставлена ​​особая защита, поскольку они подвергались угрозам при выполнении своих служебных обязанностей, отмечает Кризисный центр на своем сайте. К ним относятся бельгийские и европейские политики, полицейские, магистраты, судьи и т. д.

Например, в конце прошлого года следственный судья Антверпена был вынужден на несколько недель скрываться в конспиративной квартире из-за угроз со стороны наркоторговцев.

- Такого рода меры оказывают особенно сильное воздействие на человека, и поэтому применяются только в случаях, когда существует серьезная и вполне конкретная угроза, — говорится на сайте Кризисного центра Бельгии.

О том, как несколько случаев стрельбы из автоматического оружия произошло в феврале текущего года в Бельгии, читайте здесь.