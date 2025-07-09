Прокурор Брюсселя взят под охрану
Прокурор бельгийской столицы Жюльен Муаниль начал обеспечиваться охраной после «серьёзных и реальных» угроз от наркопреступников, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.
Главе надзорного органа предоставлена усиленная охрана после угроз со стороны брюссельских наркопреступников. Угроза считается «серьёзной и реальной».
Жюльен Муаниль находится на своем посту уже шесть месяцев и оказывает жесткое давление на наркоторговцев, пишет местные СМИ.
Всего месяц назад была проведена крупная операция в районе Петербос в Андерлехте — одном из главных очагов наркоторговли в столице. Во время пресс-конференции в то время Муаниль подчеркнул, что «это только начало».
Он добавил, что разработал план по решению проблем с наркотиками в столице. Но местные наркобанды не впечатлены.
По данным франкоязычной радиостанции RTBF, Ж.Муанилю угрожают наркопреступники, и эта угроза считается «серьёзной и реальной». Вот почему его безопасность была резко усилена. Он постоянно окружён телохранителями, а когда он передвигается, его сопровождают сотрудники полиции.
Брюссельская прокуратура не стала комментировать сообщения. Обычно такие меры инициирует Национальный кризисный центр после анализа федеральной полиции и органа анализа угроз «OCAD». Подробности принятых мер никогда не сообщаются. Федеральная полиция также не раскрывает подробностей: «В целях безопасности мы не сообщаем об отдельных случаях», — сообщили RTBF.
Это также не первый раз, когда Ж.Муанилю угрожают, но при этом предоставляют защиту. До того, как он стал прокурором в Брюсселе, он работал в федеральной прокуратуре, борясь с организованной преступностью. Там его также как минимум дважды помещали под защиту.
Один раз в связи с делом о крупном мошенничестве с продажей автомобилей. Банда, стоящая за этим, якобы хотела отомстить и вызвала киллера.
Год спустя это произошло снова, на этот раз в рамках большого досье, связанного с полицейским взломом зашифрованных телефонов, используемых организованной преступностью. По данным ежедневной газеты Le Soir, у албанской мафии были планы убить его.
В 2024 году 101 человеку в Бельгии была предоставлена особая защита, поскольку они подвергались угрозам при выполнении своих служебных обязанностей, отмечает Кризисный центр на своем сайте. К ним относятся бельгийские и европейские политики, полицейские, магистраты, судьи и т. д.
Например, в конце прошлого года следственный судья Антверпена был вынужден на несколько недель скрываться в конспиративной квартире из-за угроз со стороны наркоторговцев.
- Такого рода меры оказывают особенно сильное воздействие на человека, и поэтому применяются только в случаях, когда существует серьезная и вполне конкретная угроза, — говорится на сайте Кризисного центра Бельгии.
О том, как несколько случаев стрельбы из автоматического оружия произошло в феврале текущего года в Бельгии, читайте здесь.