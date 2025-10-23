Прокуратуры Казахстана и Азербайджана подписали меморандум о сотрудничестве
В Акорде в ходе государственного визита Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Казахстан был подписан Меморандум о сотрудничестве между генеральными прокуратурами двух стран, передает Kazinform со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры РК.
Как сообщают в ведомстве, документ направлен на развитие взаимодействия в борьбе с преступностью и возврате незаконно приобретенных активов.
Стороны договорились о создании партнерских механизмов для эффективного обмена профессиональным, экспертным и информационным опытом.
Подписание Меморандума, предусматривающего совместные проекты и обмен практиками, стало значимым шагом в укреплении правового сотрудничества и защите экономических интересов обеих стран.
