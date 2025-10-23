РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    12:10, 23 Октябрь 2025 | GMT +5

    Прокуратуры Казахстана и Азербайджана подписали меморандум о сотрудничестве

    В Акорде в ходе государственного визита Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Казахстан был подписан Меморандум о сотрудничестве между генеральными прокуратурами двух стран, передает Kazinform со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры РК.

    Генпрокуратура РК
    Фото: Генпрокуратура РК

    Как сообщают в ведомстве, документ направлен на развитие взаимодействия в борьбе с преступностью и возврате незаконно приобретенных активов.

    Стороны договорились о создании партнерских механизмов для эффективного обмена профессиональным, экспертным и информационным опытом.

    Подписание Меморандума, предусматривающего совместные проекты и обмен практиками, стало значимым шагом в укреплении правового сотрудничества и защите экономических интересов обеих стран.

    Ранее мы писали, когда Казахстан и Азербайджан начнут прокладывать «зеленый» энергокабель по дну Каспия.

    Теги:
    Акорда Генпрокуратура Азербайджан
    Анастасия Палагутина
    Анастасия Палагутина
    Автор
    Сейчас читают