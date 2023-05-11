Прокуратура завела дело по факту смыва дороги талыми водами в Жетысуской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ – Прокуратура выявила нарушения при ремонте дороги по направлению к станции Малайсары в Кербулакском районе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Жетысуской области.

«7 марта в Кербулакском районе в результате смыва талых вод частично разрушилась и пришла в негодность автомобильная дорога по направлению к станции Малайсары. Прокурорская проверка выявила грубые нарушения закона при проведении ремонтных работ на данном участке. Изначально эти работы незаконно проведены под видом текущего ремонта, что позволило государственному органу провести госзакупки без проектно-сметной документации и проведения экспертизы. Это исключает контроль со стороны технического и авторского надзора», - сообщили в пресс-службе ведомства.

Как дополнили в прокуратуре, пропускная способность водоотведения не была рассчитана и не обеспечено качество проведенных работ. Прокуратура в действиях должностных лиц государственных органов усмотрела признаки уголовного правонарушения, нанесший вред государству и повлекшие тяжкие последствия в виде причинения особо крупного ущерба.

«По данному факту 3 апреля начато досудебное расследование по статье 361 части 4 пункту 3 Уголовного кодекса РК (Злоупотребление должностными полномочиями), которое осуществляется специальными прокурорами», - резюмировали в прокуратуре.

Напомним, 6 марта в селе Кызылжар Кербулакского района Жетысуской области из-за резкого снеготаяния произошло подтопление дворовых территорий и одной улицы.